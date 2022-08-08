Из-за планируемого выступление в Сочи - предложение лишить гражданства Литвы Маргариту Дробязко

Литовская танцевальная пара на льду Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас планируют выступить на мероприятии, организуемом Татьяной Навкой, супругой пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. В связи с этим в Сейме поднят вопрос гражданства М. Дробязко.

Председатель Комитета по праву и правопорядку Стасис Шедбарас утверждает, что литовское гражданство М. Дробязко было предоставлено в качестве подарка, и, как отмечает политик, его можно отозвать. В частности, подчеркивает С. Шедбарас, если действия лица, получившего литовское гражданство, никоим образом не совместимы с особо важными для страны принципами. Как дал понять член Сейма, выступление самой известной литовской пары танцев на льду на мероприятии супруги кремлевского рупора было бы достаточным основанием для того, чтобы начать дискуссию о лишении гражданства, предоставленного в 1992 году.

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"Я категорически осуждаю подобные вещи. С юридической точки зрения считаю, что должна быть инициирована процедура лишения гражданства. Оно было предоставлено в качестве подарка, а подарок можно забрать", - Эльте сказал консерватор.

"Я определенно был бы за то, чтобы рассмотреть этот вопрос. Если правовых механизмов не хватает, их можно доработать. Но человек, получивший гражданство в качестве своего рода подарка, должен им правильно пользоваться", - добавил С. Шедбарас.

По его словам, офис президента, как ответственный институт, уже мог бы рассмотреть этот вопрос.

"Я думаю, что офису президента следует рассмотреть этот вопрос", - сказал председатель Комитета по праву и правопорядку.

В пятницу Т. Навка, супруга пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, в социальных сетях сообщила, что литовский танцевальный дуэт на льду собирается выступить в российском городе Сочи.

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