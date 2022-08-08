Аналитики: выдыхающуюся инфляцию в Литве "тянут вверх" цены на энергоресурсы до конца года она должна снизиться

Высокие цены на природный газ и электроэнергию являются главным фактором высокой, однако выдыхающейся инфляции, заявил финансовый аналитик Марюс Дубниковас.

Экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас также согласен, что, если не считать подорожания газа и электроэнергии, в июле цены для потребителей по сути не росли. Он полагает, что уже осенью может фиксироваться месячная дефляция.

Экономист банка Swedbank Нериюс Мачюлис также заявил, что в июле инфляция достигла своего пика - до конца года она должна быстро снижаться.

"Хотя инфляция и остается очень высокой, она выдохлась, так как сырье и горючее подешевели, сейчас основным ее двигателем является энергетика - это электроэнергия и газ. Сколько они смогут тянуть вверх всю инфляцию, покажет время", - в понедельник заявил BNS вице-президент Литовской предпринимательской конфедерации.

Он отметил, что сырье дешевеет, более низких цен на продовольствие нужно ожидать позже, так как снижение затрат в производственных цепочках и цепочках поставок станет ощущаться не сразу.

"Есть опоздание, так как мы наблюдаем удешевление сырья, естественно, что в цепочки поставок и на полки магазинов дешевые продукты прибудут позже, пока это случится, пройдет некоторое время", - заявил М. Дубниковас.

Старший экономист Отдела макроэкономики и прогнозирования Центробанка Литвы Лаура Моцюнайте замечает, что цены на продукты питания - всё еще один из основных факторов высокой инфляции.

"Инфляция всё еще подпитывается быстро дорожающими продуктами питания, которые составляют почти пятую часть потребительской корзины, поэтому и изменение цен на продовольствие оказывает относительно сильное влияние на общие показатели инфляции. В июле цены на продовольствие были почти на треть выше, чем год назад", - отметила Л. Моцюнайте.

По мнению Н. Мачюлиса, в июле инфляция достигла пика.

"Уже при обсуждении предварительных показателей были очевидные знаки, что это пик инфляции, так как замедлились месячные изменения инфляции. Если бы не было этого однократного прыжка 1 июля, когда подорожала электроэнергия и газ, то в июле мы бы увидели и снижение цен", - заявил BNS Н. Мачюлис.

"Вероятно, что такие тенденции снижения годовой инфляции станут видны в оставшиеся месяцы текущего года", - отметил он.

По мнению Ж. Маурицаса, позитивные тенденции на рынке сырья позволяют полагать, что осенью может фиксироваться месячная дефляция, о предполагаемом снижении цен сигнализирует и обострившаяся конкуренция между торговыми сетями.

"Существует высокая вероятность, что пик инфляции пришелся именно на июль, в августе может быть еще похоже, но не удивлюсь, если осенью мы увидим месячную дефляцию, сигналы этого уже есть и в Литве, видим, что торговые центры начинают наступать друг другу на пятки, предлагая скидки, снижение уровня потребления должно увеличивать конкуренцию. С надеждой смотрю на осень, думаю, что месячного роста цен можем не увидеть, рост инфляции, без сомнения, выдохся", - заявил Ж. Маурицас.

Годовая инфляция в июле составила 21,6%, а за месяц цены на товары и услуги увеличились на 1,2%, сообщил в понедельник Департамент статистики.

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