Скандал на рынке электроэнергии: эксперты предупреждают - правящим отмыться не удастся

Хаос на рынке в ходе либерализации, высокие цены - вот те факторы, которые жители запомнят и оценят на грядущих парламентских выборах, сказали Delfi политологи. По их мнению, это вписывается в общую картину решений, за которые правящих критикуют и которые определят решение избирателей во время выборов.

В пятницу один из крупных независимых поставщиков электроэнергии - Perlas Energija - объявил, что в одностороннем порядке меняет все договоры с клиентами на план "Биржа", цены на электричество в котором зависят от рыночных.

У компании Perlas energija было больше 178 000 клиентов, или больше 15% всех, кто выбрал независимого поставщика.

Премьер-министр Ингрида Шимоните, оценивая одностороннее решение Perlo energija, сказала, что ситуция – жалкая, но не нерешаемая.

"Это было недооценкой своих возможностей, но такое изменение условий договора, конечно же, оценят учреждения. Вчера ясно сказали, что потребители не обязаны соглашаться с таким предложением, решать ситуацию можно несколькими способами. Один из способов - поиск другого поставщика", – сказала премьер в интервью LRT.

Она дала понять, что ответственности правительства тут не видит.

"Не правительство включило этих участников в процесс, есть порядок выдачи разрешений, регламентированный законом. Каких-то особых требований нет. Тут, конечно, действия потребителей, которые делают выбор, надо оценивать многие факторы, не только цену, но и возможность ее фиксирования и сроки фиксации", – заметила Шимоните.

Представитель Каунасского технологического университета Айнис Лашас считает, что премьер могла бы отреагировать и иначе, взяв часть ответственность.

"Условия для всей этой либерализации создавало правительство, и то, что на рынок пришли игроки, у которых по сути не было ничего общего с энергетикой, или у которых не было достаточно ресурсов, средств, опыта, чтобы справиться даже с минимальными рисками <...>, это уже ответственность правительства и властей. Я думаю, это должно быть отражено, должна быть какая-то ответственность. Может, решения принимало не это правительство, а прошлое, но это все равно вопрос ответственности власти, это легко опровергнуть не получится", – сказал Delfi Лашас.

Он уверен, что избиратели учтут этот момент на следующих выборах.

"Общий нарратив - правительство не решает вопрос инфляции, роста цен, другие моменты, не позаботилось и об этом. <...> Людей беспокоит многое, люди раздражены, чувствительны, поскольку ситуация становится сложнее, они чувствуют, что денег становится меньше. Они хотят хоть какого-то понимания со стороны правительства и властей. А тут эмпатию не проявили", – заметил Лашас.

Он убежден, что это будет еще одним фактором, который повлияет на выбор избирателей.

"В Литве все действует по принципу маятника, выборы действуют по принципу маятника. С точностью времени, только с тем исключением, что оппозицию сменяет позиция. Если бы мне надо было бы прогнозировать следующие выборы в парламент, я сказал бы, что оппозиция станет позицией, а правящие уйдут в оппозицию. Такова наша историческая реальность. (...) Думаю, этот скандальчик вписывается в общую картину, а у людей создается впечатление, будто это время перемен и поиска альтернатив", – сказал ученый.

С ним полностью согласен профессор университета им. Витаутаса Великого Миндаугас Юркинас.

"(...) Допущенные правящими ошибки, ухудшение положения домашних хозяйств точно не повышает популярность правительства, многие исследования показывают, что, когда наступает кризис, у правительств меньше шансов переизбрания на второй срок", – сказал Delfi ученый.

Правда, Юркинас считает, что в ситуации с Perlo energija виновата сама компания, а не правительство.

"Правительство это не регулирует, – подчеркнул он. – Но они (поставщики услуги – Delfi) должны соблюдать условия договора. Если Perlo energija заключила договоры, то нарушение их условий - это судебное дело, которое суд решит в пользу клиентов, понесших ущерб из-за изменения условий договора или его расторжения"

Головную боль у жителей сейчас вызывает не только процесс либерализации, но и высокие цены на электричество, высокие цены на продукты – за электроэнергию литовцы платят в 100 раз дороже, чем шведы, почти в 3 раза больше чем поляки и в два раза больше, чем эстонцы, пишет Tv3.lt.

Во втором квартале этого года, по сравнению с первым, цены на продукты в Литве выросли на 25%, однако снижать НДС на продукты в Литве не планируют. Шимоните считает, что жителям это не принесет особой пользы.

"Снижение НДС на продукты при таких обстоятельствах люди не заметят. Хороший пример - снижение НДС для гостиниц и ресторанов, правда, это использовалось не для снижения цен, это была определенная субсидия для бизнеса, однако все же сам факт сложно опровергнуть", – сказала она.

"Я считаю, что наилучшее средство - доходы жителей, а не льготы, приносящие сомнительный эффект", – прибавила премьер.

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