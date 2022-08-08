Литовская бизнес-делегация отправилась с визитом на Тайвань

Вице-министр коммуникаций и транспорта Агне Вайцюкявичюте и делегация литовского бизнеса на этой неделе находятся с визитом в Тайване, где представители министерства и бизнеса обсудят возможности сотрудничества в области сообщения.

В столице Тайваня Тайбэе запланированы встречи вице-министра А. Вайцюкявичюте с заместителями министров транспорта и коммуникаций, экономики и иностранных дел Тайваня. На встречах, как отмечается в сообщении Министерства коммуникаций и транспорта, особое внимание будет уделено укреплению сотрудничества в сферах авиации, морского транспорта, производства электрических транспортных средств и их компонентов, а также потенциала инфраструктуры зарядки электрических транспортных средств и производства энергоаккумулирующего оборудования.

В составе делегации Министерства коммуникаций и транспорта, находящейся с официальным визитом на Тайване, – и литовские компании: дирекция Клайпедского государственного морского порта, компании Vėjo projektai, Altas Auto, Elinta Robotics.

"Возможности сотрудничества между Литвой и Тайванем – от производства полупроводников и электромобилей до разработки передовых технологий. В то же время легче решать вопросы и вызовы транспортного сектора в контексте изменения климата и геополитики", - сказала вице-министр коммуникаций и транспорта А. Вайцюкявичюте.

Литовская делегация также посетит парк ветряных электростанций ​​города Тайчжун, а также заводы по производству электромобилей и низкопольных электробусов.

В городе Синьчжу сотрудничество между представителями бизнеса двух стран закрепит подписание официального меморандума, участие в котором примут литовские производители электробусов ЗАО Vėjo projektai и крупнейший тайваньский производитель пассажирских и грузовых транспортных средств Tangeng Advanced Vehicles Co.

С представителями авиалиний China Airlines будут обсуждаться возможности сотрудничества в сфере пассажирских и грузовых перевозок в Литву и Тайвань. Диверсификацию деятельности Клайпедского морского порта, поиск новых рынков и международные водные пути на встречах обсудят гендиректор Дирекции Клайпедского морского порта Альгис Латакас и представители Тайванской портовой корпорации.

В сентябре этого года Литва планирует открыть торговый офис в Тайбэе. Ожидается, что открытие коммерческого представительства будет стимулировать сотрудничество между Литвой и Тайванем в сферах бизнеса, экономики, научных исследований и инноваций, культуры и транспорта.

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