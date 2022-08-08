Представители оппозиции просят премьера оценить, может ли Гентвилас оставаться на посту министра

Члены парламентской фракции демократов "Во имя Литвы" обращаются к премьер-министру Ингриде Шимоните, чтобы она "оценила возможности оставаться на посту не выбирающегося из скандалов министра окружающей среды Симонаса Гентвиласа".

Члены Сейма отмечают, что относительно порядков, принятых Министерством окружающей среды, за последние недели получено несколько отрицательных выводов Службы специальных расследований (ССР), в которых утверждается, что они оставляют место для тени и выгодны для узкого круга интересов. На прошлой неделе в отношении одного из них Генеральная прокуратура начала расследование.

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По словам члена Сейма, заместителя председателя Союза демократов "Во имя Литвы" Томаса Томилинаса, премьер должна оценить, удовлетворяет ли ее министр, который еженедельно получает замечания от ССР, на деятельность которого постоянно жалуются представители общественности и эксперты, а теперь и Генеральная прокуратура начала расследование.

Парламентарий напоминает, что премьер, присягая, говорила о высочайших стандартах прозрачности и о том, что если скомпрометировавший себя министр не подаст в отставку, то, вероятно, она сама подаст в отставку.

В пресс-релизе члены Сейма отмечают, что в последние недели было получено несколько негативных заключений Службы специальных расследований относительно порядков, принятых Министерством окружающей среды, в которых говорится, что они оставляют место для тени и выгодны для узкого круга интересов. На прошлой неделе Генеральная прокуратура начала расследование в отношении одного из них.

Представители фракции напоминают, что вопросы относительно С. Гентвиласа как министра уже возникали ранее. Во-первых, перед его назначением подписи с просьбой не назначать этого министра собирали представители общественности. "Позднее были некорректные замечания министра по поводу слишком медленной вырубки литовских лесов, желания принять поправки к закону, освобождающие владельцев частных лесов от налогов, что было выгодно самой семье Гентвиласов и т. д.", - говорят парламентарии, инициировавшие обращение к премьеру.

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