Эксперт в сфере энергетики: я вижу лишь один выход для Perlas energija - банкротство

После того как независимый поставщик электричества Perlas energija объявил, что в одностороннем порядке поменяет договоры клиентов, которые выбрали фиксированный тариф, эксперт в сфере энергетики Видмантас Янкаускас сказал, что единственный выход для этой не оценившей риски компании – банкротство.

"Насколько я понял, юристы говорят, как говорят обычно – договор дело святое, его его нарушить, это будет уголовным преступлением. Я не вижу иного выхода для Perlas energija как банкротство", – сказал 8 августа Žinių radijas Янкаускас.

Другие поставщики, например, Ignitis, Elektrum Lietuva и Enefit, по мнению эксперта, лучше подготовлены к обеспечению поставок в условиях таких высоких цен.

"Я думаю, они хорошо все обдумали. Они застраховались, у них есть долгосрочные договоры, есть договоры с разными поставщиками, например, с парками возобновляющихся источников энергии. Например, Enefit предлагает только энергию из возобновляющихся источников, ему все равно, какая цена на рынке", – сказал Янкаускас.

Он предположил, что крупные поставщики учли опыт последних лет, когда поставщиков выбирали коммерческие потребители, и некоторые компании обанкротились.

"Но, оказываются, не для всех это послужило уроком – приходят другие, которые думаю, что все легко, будут легкие деньги – мы только покупаем и перепродаем, и живем за счет этого", – заметил эксперт.

О своем решении компания Perlas energija объявила в минувшую пятницу. Сообщила, что ее клиенты с 5 сентября будут платить за электричество рыночную цену.

Янкаускас считает, что клиенты не должны спешить и соглашаться с этим, кроме того, им стоит подумать о переходе к другому поставщику.

"(Клиентам Perlas energija - ELTA) не надо уступать, они должны требовать компенсации, соблюдения договора (...) не принимать это предложение, поскольку оно непривлекательное, с учетом того, какие цены есть и будут на рынке", – сказал эксперт.

"Это вина Perlas energija, компания за это должна ответить.А со временем надо думать о переходе к другому поставщику", – прибавил Янкаускас.

В начале июля Perlas energija выбрали 15% клиентов второго этапа (67% выбрали Ignitis, около 8% – Elektrum Lietuva и Enefit).

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