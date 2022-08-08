На границе с Беларусью литовские пограничники развернули 51 мигранта

Литовские пограничники на границе с Беларусью за сутки развернули 51 нелегального мигранта, сообщила в понедельник Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).

На латвийской границе в воскресенье не было зафиксировано попыток незаконного пересечения границы, а польские пограничники в субботу развернули 31 мигранта.

В общей сложности с 3 августа прошлого года, когда СОГГЛ получила право разворачивать нелегальных мигрантов, в Литву из Беларуси их не было пропущено 11,6 тыс.

В прошлом году суточный рекорд составил 342 человека, в этом году - 109.

В прошлом году из Беларуси в Литву нелегально прибыло почти 4,2 тыс. мигрантов.

Литва называет начавшийся год назад наплыв мигрантов из Беларуси гибридной атакой минского режима.

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