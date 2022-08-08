С понедельника премьер-министр Литвы находится в отпуске

С понедельника премьер-министр Ингрида Шимоните уходит в отпуск. Как Эльту проинформировала ее советник Раса Якилайтене, отпуск премьера продлится до четверга.

"Премьер планирует находиться в отпуске до четверга. В пятницу, 12 августа, она отправится на неформальный Балтийский совет министров в Риге", - сказала Р. Якилайтене.

Замещать И. Шимоните во время отпуска будет министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

На этой неделе в отпуск уходят и министр обороны Арвидас Анушаускас, министр культуры Симонас Кайрис, министр сельского хозяйства Кястутис Навицкас, министр социальной защиты и труда Моника Навицкене и министр финансов Гинтаре Скайсте.

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