Время дешевого электричества ушло: эксперты рассказали, что можно предпринять в Литве

В понедельник средняя стоимость электроэнергии в Литве была выше 500 евро за МВт. В начале пандемии цены были в десятки раз ниже. Какое-то время низких цен не будет, сказали эксперты, с которыми общался Delfi. Некоторые из них считают, что время дешевого электричества уже прошло.

Как известно, во второй половине 2022 года государство выплачивает жителям компенсацию в размере 9 центов за кВт. Эксперты считают, что в начале следующего года ситуация не только не улучшится, но даже ухудшится.

Эксперт в сфере энергетики Видмантас Янкаускас сказал, что тяжелой может быть не только зима, но и весна 2023 года.

"Первая половина следующего года легче второй половины этого не будет, может быть сложнее. Поэтому, я не сомневаюсь, что правительство будет рассматривать разные варианты, что-то предлагать", – прибавил он.

Эксперт в сфере энергетики Саукюс Кутас сказал, что правительство должно помочь людям, но на дешевое электричество рассчитывать не стоит.

"Компенсировать можно, но только тем, кому надо, я имею в виду определеннуый социальный слой. Что касается промышленности, производства, крупного, малого, это вопрос, надо им компенсировать или нет", – сказал он.

Вице-министр энергерики Альбинас Зананавичюс в пятницу сказал, что пока компенсация действует до Нового года, другие варианты рассматривают, дискуссии будут проходить осенью.

"Сейчас рынки показывают одно - панику. Паника вечно продолжаться не может, рано или поздно цены должны вернуться на нормальный уровень. Возможно, какое-то время цены будут высокими. Некоторые специалисты считают, что это может длиться примерно два года", – сказал он.



Кутас считает, что есть только один выход - экономия. "Расстраты - это преступление. Надеяться на значительное снижение цен в ближайшее время, – нереально, этот кризис создан искусственно, он прекратится только тогда, когда устранят его причину, то, до чего довела долгосрочная политика России", – сказал он.

Представитель Ignitis Лаура Беганскене сказала, что сейчас цены обусловлены международными рынками, поэтому решить что-то на национальном уровне сложно.

"В долгосрочном периоде важно продолжать развитие производства зеленой электроэнергии и снижать потребление газа. В ближайшей перспективе мы призываем эффективнее использовать электричество и газ", – сказала она.

Кутас считает, что надеяться на то, что энергоресурсы в ближайшее время подешевеют, не стоит. Может, нынешние цены уменьшатся, но все равно электричество будет дорогим.

"Ко-то в обществе, некоторые наши политики и ученые, быть может, думают, что возможно время дешевого электричества. Я думаю, что это время прошло. Возобновляющаяся электроэнергия тоже не будет дешевой. Это искусственно созданная иллюзия, которую потом придется опровергнуть. Будет дорого. Я тоже надеюсь, что станет дешевле, чем сейчас (...), но такого дешевого электричества, как в советское время, не будет, тогда цены устанавливал режим, какие хотел, а не по себестоимости, – такого сейчас уже точно не будет", – сказал Кутас, который считает, что была совершена ошибка, когда отказались от атомной энергетики.

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