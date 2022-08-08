После дождливого начала недели в Литву придет жара

В понедельник днем над Литвой пройдет зона облаков. Ожидается переменная облачность, во многих районах возможны кратковременные дожди. Днем будет 19–22, на юго-востоке 23–24 градуса тепла.

Во вторник днем облака рассеются, но на северо-западе возможны осадки. Ночью будет 9–14, у моря 15–16 градусов тепла.

Днем переменная облачность, местами осадки. На юге страны возможны грозы. Днем будет 19–24 градусов тепла.

В среду усилится антициклон. И ночью и днем облаков будет меньше, вероятность осадков невелика. Ночью будет 8–13, на Куршской косе будет теплее. Днем воздух прогреется до 21–25, местами до 26 градусов тепла.

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В четверг Литва будет в зоне действия антициклона. Будет малооблачно, без осадков. Ночью 9–14, у моря 15–17 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 23–27 градусов.

Перемен не будет и в пятницу. Круглые сутки будет ясно и тепло. Ночью будет 10–15, у моря 16–18 градусов тепла. Днем воздух снова прогреется до 24–29 градусов.

По нынешним данным, антициклон не уйдет и в выходные. Будет сухо и малооблачно, воздух прогреется еще больше.

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