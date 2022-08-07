К врачам в Литве можно попасть и без направления: объяснили, когда оно не нужно

Некоторые слышали, некоторые на собственном опыте узнали, что попасть к врачам трудно, особенно если нужно получить направление. Но в больничной кассе говорят, что ситуация не так уж критичная — для того, чтобы попасть к некоторым врачам, направление не нужно.

Йолита Клара Кедайте, старший советник отдела контроля Вильнюсского отделения больничной кассы рассказала, к каким врачам не требуется направление.

Специалист сообщила, что направление не требуется при обращении ко всем специалистам, оказывающим первичную медицинскую помощь: стоматологу, психиатру, работающему в центре психического здоровья, медицинскому психологу. Также направление не требуется при обращении к дерматовенерологу.

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Кроме того, направление не требуется для пациентов с хроническими заболеваниями, обращающихся к врачу-специалисту, когда требуется длительное наблюдение. В таких случаях семейный врач, установивший необходимость длительного наблюдения, должен выписать направление пациенту только в первый раз. После этого врач-специалист сам назначает визиты через определенные промежутки времени и направление от семейного врача уже не требуется.

"Это такие заболевания, как трудно поддающийся контролю диабет, глаукома, хроническая обструктивная болезнь легких, астма и различные другие кардиологические и неврологические заболевания, определенные министром", — сказала Й. К. Кедайте.

Другая группа пациентов, которым направление не потребуется, — это те, кто посещает специалиста повторно по одной и той же причине.

Если пациенту не становится лучше через какое-то время после того, как врач назначит какие-либо лекарства, анализы или контроль, нет необходимости возвращаться к семейному врачу - вы можете вернуться непосредственно к врачу-специалисту.

"Было бы еще лучше, если бы этот врач-специалист сам записал пациента на следующий визит", — сказала специалист.

Направление также не требуется для получения необходимой медицинской помощи.

"Есть много состояний, которые — какие-то больше, какие-то меньше — угрожают здоровью. Эта помощь должна быть обеспечена, то есть организована и оказана абсолютно всеми учреждениями в соответствии с их компетенцией, независимо от того, имеет человек обязательную страховку или нет.

Также это может быть травма, произошедшая в течение 48 часов, лихорадка, если температура выше 40 градусов у взрослого, и более 39 градусов - у детей до 18 лет, которая не проходит даже после приема жаропонижающих более 24 часов.

Кроме того, укусы клещей теперь классифицируются как необходимая помощь", — заметила Й. К. Кедайте.

Когда фиксируется какое-то из перечисленных состояний, если есть поликлиника, в первую очередь следует обратиться туда, желательно, по возможности, к семейному врачу.

"Это острое состояние, и помощь в вашей клинике должна быть оказана немедленно.

Но, если это нерабочее время или ночь, выходной день, то обращаться необходимо в учреждение, с которым клиника, в котором работает семейный врач, заключило договор. Каждое учреждение должно договориться с другим, который обеспечил бы необходимую помощь, если оно не оказывает ее само", - сказала специалист.

По словам Й. К. Кедайте, на сайте больничных касс также ежемесячно размещается информация о том, к каким врачам по учреждениям, специалистам есть очереди.

"Сейчас самыми труднодоступными являются кардиологи, гастроэнтерологи и аллергологи. Но есть только 50 процентов учреждений, где доступность больше установленного срока, то есть больше месяца. Другие учреждения могут оказать помощь в течение месяца.

Предлагаю пациентам смотреть на сайте больничных касс, где меньше всего очередей, и обращаться туда", — призвала специалист.

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