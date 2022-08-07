Жительница из Вильнюса жалуется на стоны соседей на балконе: мы все знаем, что там происходит

Те, кто живет в многоквартирных домах, знают, что значит иметь много соседей. Приходится терпеть запахи готовки, лай собак, топот детей, а иногда и взрослых. Что уж говорить о громкой музыке по утрам. Однако для Кристины из Вильнюса такая активность соседей кажется ничем по сравнению с тем, что ей приходится слышать хотя бы раз в неделю. В письме в редакцию женщина говорит, что страдает от стонов соседей, доносящихся с их балкона. Нетрудно догадаться, что они там делают.

Большинство жителей квартир в многоквартирных домах наверняка могли бы рассказать хотя бы одну любопытную историю о своих соседях. Однако такие, о которых рассказывает Кристина, встречаются редко. В письме в редакцию жительница Вильнюса рассказала, что страдает из-за активности соседей на их балконе.

"Прочитала текст на вашем портале о том, что за секс на балконе можно получить штраф. В таком случае мои соседи уже должны были собрать десятки штрафов. Примерно раз в неделю у них есть традиция, которая нравится им, но не соседям. Мы думаем, что они занимаются любовью на балконе, потому что слышны стоны и другие звуки, привычные для этого занятия. Это происходит все лето. Проблема в том, что никто из нас не решается им что-то сказать, но мы все знаем, что там происходит", — говорит Кристина.

Женщина говорит, что несколько вечеров пыталась "ловить" соседей с улицы.

"Я вышла на улицу посмотреть, не видно ли кого на их балконе. Я никого не видела, но звуки разносились по всей округе. Я не понимаю, почему все страдают, кому-то это явно весело, но полицию никто не вызывает", — пишет женщина.

Delfi уже писал, что за такие занятия даже на собственном балконе или во дворе собственного дома можно получить штраф. Это расценивается как нарушение общественного порядка. Но только в определенных случаях.

Юрист Ивета Ярашюнайте пояснила, что балкон в квартире будет оцениваться по тому, виден/доступен ли он другим лицам. Если он "скрыт", в месте, где никто не ходит и никто не видит, такой балкон не является общественным местом. Но если окружающие могут видеть, что происходит на балконе, такой балкон можно рассматривать как общественное место.

"Половой акт в общественном месте считается незначительным нарушением общественного порядка. Такие действия наказываются штрафом от 30 до 140 евро. Если человек ранее не был наказан, сожалеет о своих действиях, ему могут назначить половину минимального штрафа - 15 евро. А если такие действия повторяются, налагается более высокий штраф - от 140 до 240 евро. Если человек упорно пренебрегает соблюдением порядка, ему могут назначить посещение соответствующих программ. Например, если на такое поведение влияет опьянение, такому человеку, возможно, придется посещать курсы по профилактике алкоголизма", - подчеркнула И. Ярашюнайте.

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