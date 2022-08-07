МИД рекомендует гражданам Литвы не ездить в Израиль и Палестину

Принимая во внимание нестабильную ситуацию с безопасностью из-за израильского обстрела из сектора Газа, Министерство иностранных дел (МИД) рекомендует гражданам Литвы не ездить в Израиль и Палестину.

Позже МИД прислал уточнение: "В свете быстро меняющейся ситуации с безопасностью мы корректируем рекомендации по поездкам в Израиль и Палестину. Гражданам Литвы рекомендуется оценить необходимость поездки в Израиль и Палестину. Граждан также призывают воздержаться от поездок в определенные районы: сектор Газа, южный и центральный районы Израиля, а также в Тель-Авив и Иерусалим из-за нестабильной ситуации с безопасностью и возможности дальнейших ракетных обстрелов Израиля. Мы отмечаем, что ситуация с безопасностью в Израиле и Палестине быстро меняется, информация будет регулярно пересматриваться и обновляться".

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Граждан Литовской Республики в Израиле и Палестине просят сохранять бдительность, следить за новостями, сообщать родственникам о своем местонахождении и следовать официальным рекомендациям властей и экстренных служб страны, в которой находятся.

Если необходима срочная консульская помощь, МИД рекомендует обращаться в посольство Литвы.

Граждане Литвы в Палестине имеют право обратиться за консульской помощью в дипломатическое представительство или консульское учреждение любой другой страны Европейского Союза.

Напоминаем, что граждане Литвы могут получить первичную консультацию по вопросам срочной консульской помощи в нерабочее время посольств Литвы по общему телефону МИД +370 5 236 2444, электронной почте по почте pilieciai@urm.lt

Министерство иностранных дел рекомендует загрузить приложение Keliauk saugiai и получать актуальную консульскую информацию и сообщения министерства в случае возникновения кризисной ситуации в иностранном государстве.

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