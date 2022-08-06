Обыски в "точках" Вильнюсского района: правоохранители обнаружили и контрабандные сигареты, и алкоголь

Сотрудники Вильнюсского окружного комиссариата полиции продолжают уделять особое внимание нарушениям закона, связанным с незаконным оборотом акцизных товаров.

4 августа сотрудники Вильнюсского районного комиссариата полиции организовали мероприятия, целью которых было предотвратить незаконный оборот алкоголя.

В разных "точках" сотрудники полиции провели обыски – в ходе них были обнаружены и изъяты 452 пачки контрабандных сигарет Nz Gold, Minsk Capital, Fest, не маркированные печатями Литовской Республики, 4 литра контрабандной водки, 90 л дрожжей для приготовления домашней водки, 8 л уже приготовленной дома и устройство, похожее на аппарат для приготовления домашней водки, сообщает полиция.

Начато досудебное расследование по факту незаконного изготовления, хранения, перевозки или сбыта самодельных крепких алкогольных напитков, и административное разбирательство в отношении приобретения подакцизных товаров, хранения, перевозки, использования или продажи с нарушением установленного порядка.

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