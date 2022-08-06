В Литве для владельцев старых автомобилей готовятся новые требования: убирать с дорог будут не налогами

Автомобили, соответствующие стандарту выбросов Евро-4, были сняты с производства в 2010 году. Каким образом такие автомобили уберут с дорог Литвы? Министр окружающей среды Симонас Гентвилас говорит, что регистрацию нужно усложнить.

Власти хотели бы, чтобы автомобили Passat, произведенные 25 лет назад, в прошлом веке, через 5 лет перестали ставить на учет - из-за загрязнения. Однако в список нежелательных на дорогах автомобилей попадает и Opel, произведенный на 10 лет позже, в 2008 году, сообщает LNK žinios.

"Труднее будет проходить техническое обслуживание, или автомобили, загрязняющие окружающую среду, вообще не будут регистрироваться", - сказал С. Гентвилас.

По крайней мере, пока новых налогов на загрязняющие автомобили министр не обещает.

"Не будем портить людям отпуск идеями о новых налогах. Речь идет о том, чтобы не регистрировать загрязняющие окружающую среду, старые автомобили стандарта "евро", недопуске их к движению", - сказал С. Гентвилас.

Полностью запретить автомобили стандарта Евро-4 и даже более старые министр не обещает. Однако вопрос о том, будет ли запрещен ввоз таких машин, можно ли будет продавать участвующие в дорожном движении авто, пока на стадии рассмотрения.

"Условия регистрации для старых автомобилей действительно будут ужесточены. Перерегистрации подлежат только автомобили в исключительно хорошем техническом состоянии", - сказал С. Гентвилас.

Люди, регистрирующие старые автомобили в Регитре, в шоке.

"Жестоко, правда. Машина немного загрязняет окружающую среду", — сказала одна девушка о машине 2008 года.

"Самое главное — это состояние автомобиля, он может быть 1930 года выпуска, но если он в хорошем состоянии, то он как новый", — сказал эксперт по автомобильному рынку Матас Бузелис.

"Не каждый может позволить себе эти дорогие новые машины", — заметил парень.

"Если техническое состояние машины нормальное, то почему бы не поставить ее на учет? Пускай ездят", - подумал мужчина.

"У людей нет денег, они не покупают новые, и если покупают старые, значит, у них столько денег и они не могут иначе", — сказал другой.

Эксперты авторынка говорят, что в Литве почти две трети автомобилей соответствуют экологическим нормам "Евро-4" и старше. Поэтому такая идея звучит как утопия.

"Через 5 лет ситуация определенно улучшится. Доля рынка старых автомобилей определенно уменьшится. Но я думаю, что она все равно будет значительной, и, нравится это или нет, больше всего это ударит по тем, у кого самые дешевые, самые загрязняющие окружающую среду и самые плохие автомобили", — сказал он.

Другие эксперты не понимают, почему власти так мечутся.

"Речь идет о том, что регистрационный сбор не оправдал себя. Все об этом говорили, но мы продолжаем этим пользоваться. Мы не в состоянии внедрить что-то новее и умнее. Теперь еще раз скажем, что налог, о котором идет речь, тоже регистрационный и распространяется он на автомобили старше 11 лет, т.е. практически на всех людей", — сказал эксперт Витольдас Милюс.

Однако другие считают, что через 5 лет такие запреты уже не будут актуальны.

"Здесь этот запрет излишен, не нужен, потому что через 5 лет, я думаю, литовцы будут жить еще лучше", — сказал Висмантас Барштис, глава ассоциации торговцев подержанными автомобилями.

Однако эксперты сходятся во мнении, что вообще не регистрировать старые автомобили было бы неразумно. Если технически он в порядке, автомобиль стандарта Евро-4 не обязательно будет сильно загрязнять окружающую среду.

"Значительное количество существующих автомобилей, особенно если взять более слабые двигатели, менее динамичные, они бы соответствовали некоторым требованиям Евро-5", — сказал экономист Альгирдас Барткус.

Не секрет, что даже в более новых автомобилях по разным причинам вырезаны сажевые фильтры, а другие детали, установленные ради экологии, отсоединены.

"Когда мы говорим о нежелании пропускать автомобили Евро-4, то в данном случае должно быть и нежелание пропускать те же автомобили Евро-6, которые прошли процедуру удаления сажевого фильтра, системы отключены. Есть такие вещи, очень обычная услуга", — сказал А. Барткус.

Министр окружающей среды это понимает.

"Когда мы едем в другую европейскую страну, неужели мы видим так много объявлений о покупке катализаторов? Нет, это ушло в тень, и с этим надо бороться", - сказал С. Гентвилас.

Как с этим бороться, пока обсуждается.

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