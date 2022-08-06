Коронавирус в Литве: 1503 новых случая и 2 смерти

За минувшие сутки в Литве выявлено 1503 новых случая заражения COVID-19, скончались два человека, показывают обнародованные в субботу данные Департамента статистики.

Впервые заразилось 1096 человека, повторно - 395, в третий раз - 12.

По последним данным, в больницах проходят лечение 126 пациента, из них семь - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек составил 569,5 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней была 52,3%.

В начале февраля за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,1 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,9% жителей.

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