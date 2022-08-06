Литва передаст Украине автомобили высокой проходимости для лесников

Министр окружающей среды Симонас Гентвилас и делегация Литвы дистанционно встретились с украинской делегацией во главе с министром защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Русланом Стрельцом. В ходе двусторонней встречи были представлены последствия продолжающейся войны в Украине и ущерб окружающей среде, названы формы помощи Литвы Украине, а также обсужден планируемый визит министра окружающей среды С. Гентвиласа и делегации в Украину.

Министр Р. Стрелец, представляя последствия войны и ущерб окружающей среде, сказал, что в настоящее время невозможно оценить ущерб на оккупированных территориях, но в тех местах, где это возможно, фиксируется чрезвычайно высокое загрязнение воды и воздуха. Ущерб, нанесенный флоре и фауне Азовского и Черного морей, коснется всех граничащих с ними соседей. Отмечалась и проблема заминирования леса: от мин гибнут не только животные, но и пожарные, которые отправляются тушить пожары.

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"Мы не только предлагаем Украине помощь, но и реально ее окажем. Помощь будет оказана техническими средствами, такими как автомобили, консультации в области лесов, охраны природы, изменения климата, сокращения загрязнения и других областях при интеграции Украины в ЕС. Мы также поможем адаптировать учрежденный Национальный парк Радзивиллов для рекреации и посещения жителей", - сказал министр окружающей среды С. Гентвилас.

Договорено, что Литва передаст Украине необходимые для лесников и работников национального парка автомобили высокой проходимости, а также другую технику. Уже в конце августа подведомственные Министерству окружающей среды учреждения - Государственное лесничество, Государственная служба лесного хозяйства, Государственная служба охраняемых территорий, Агентство по охране окружающей среды, Департамент охраны окружающей среды и Государственная инспекция территориального планирования и строительства - передадут Украине 5 пожарных автомобилей, 25 автомобилей, две лодки и 300 комплектов одежды для пожарных. Такая поддержка, по словам министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, очень необходима, а несколько внедорожников отправятся в зону боевых действий, где их будут использовать для сбора доказательств ущерба окружающей среде.

Как отмечается в сообщении Министерства окружающей среды, Литва также будет способствовать подготовке новейшего, недавно учрежденного Национального парка "Пуща Радзивиллов", где восстанавливаются болота, к лучшей защите дикой природы и среды обитания, а также для посещения людьми. Поэтому в ходе встречи была предложена помощь в подготовке документов для получения поддержки. Министр С. Гентвилас также представил идею о том, что Литва может помочь парку не только экспертными знаниями или имеющимися ресурсами, но и подарив зубров, для которых, по оценке наших натуралистов, там будут прекрасные условия для жизни.

"Как вы знаете, западноевропейским странам сложно объяснить, что на самом деле происходит в Украине. Страны Балтии, особенно Литва, очень четко и правильно понимают ситуацию, сочувствуют и поддерживают Украину, в отличие от некоторых западных стран или их народов, которые не понимают этой страшной войны, охватившей Украину. Буду честен: это первая подобная встреча с европейским министерством, по итогам которой можно уверенно говорить о налаженных конкретных горизонтальных связях и контактах. Я убежден, что совместными усилиями мы сделаем много хорошего не только для Украины и Литвы, но и для всей Европы и Европейского Союза", - подытожил встречу министр Р. Стрелец.

В ближайшее время планируется визит представителей Литвы в Украину. Возглавляемая Министерством окружающей среды делегация, в которую войдут специалисты лесного и водного секторов и представители бизнеса, должна встретиться с работниками природоохранной системы Украины.

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