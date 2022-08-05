Минэнерго: нет сигналов, что другие компании последуют примеру Perlas Energija

Минэнерго Литвы негативно оценило действия компании Perlas Energija, которая заявила, что отказывается от планов с фиксированными ценами. По данным министерства, в данном случае имеют место признаки нарушения закона.

"Мы негативно оцениваем решение одной компании в одностороннем порядке изменить условия договоров, мы правовое государство (...) Что касается широкого рынка, конечно, ситуация напряжена не только в Литве, во всем ЕС, во всем мире. Нужны юридически обоснованные решения", – сказал в пятницу вице-министр Альбинас Зананавичюс. По его словам, есть подозрения, что были нарушены законы.

"Мы говорили об этом с коллегами ГСРЭ и пришли к единому мнению, что решение Perlas Energija может иметь признаки нарушения закона и пр. Думаю, что окончательный юридический вердикт будет вынесен немного позже", – сказал Зананавичюс.

По его словам, нет сигналов, что другие компании могут последовать примеру Perlas Energija.

"Все сигналы показывают, что никто не собирается идти путем этой компании, напротив, есть сигналы, что у клиентов, которые откажутся от услуг Perlas Energija, получат другие предложения. Нужно время", – сказал Зананавичюс.

Минэнерго намерено обратиться в Государственную службу регулирования энергетики (ГСРЭ) и Государственную службу защиты прав потребителей с просьбой оценить законность таких действий компании.

"Клиенты, выбирая фиксированную цену, ждали, что это перед лицом инфляции поможет им контролировать свои расходы. Сейчас они лишаются этого из-за односторонних действий компании. Я как министр всегда буду на стороне потребителей и на страже их ожиданий", – сказал министр Дайнюс Крейвис.

По его словам, министерство сейчас оценивает сложившуюся на рынке ситуацию, а ГСРЭ и ГСЗПП оценят юридические аспекты.

"Из-за энергетического шантажа со стороны России цены являются проблемой во многих странах ЕС, но несправедливо перекладывать неоправдавшийся риск на плечи потребителей", – сказал Крейвис.

Он надеется, что сработает момент конкуренции, и действующие компании смогут предложить клиентам привлекательные фиксированные тарифы. Клиенты третьего этапа просто могут вернуться к государственному поставщику.

Министерство указало, что все клиенты Perlas energija могут в свободной письменной форме высказать свое несогласие с действиями компании, не согласиться с условиями и требовать обеспечения соблюдения условий договора или его расторжения.

Если клиент просто выскажет несогласие, но не объявит о расторжении договора, то в силе остаются те условия, которые оговаривались изначально.

Клиенты, которые хотят расторгнуть договор, должны пересмотреть условия расторжения, сроки и способы информирования. Если договор без срока действия, обычно достаточно информировать за 30 дней. При расторжении договора клиент должен вернуть скидки, если ему такие предоставлялись.

Perlas Energija указала, что у нее 180 000 клиентов. Глава компании Вилюс Юрайтис сказал, что при сохранении нынешних тенденций в сентябре 1 кВт после компенсации будет стоить около 50 центов.

В Литве проходит процесс либерализации электричества. Он должен завершиться до конца этого года.

В Литве действуют следующие независимые поставщики: Ignitis, Elektrum Lietuva, Perlas Energija, Enefit, EGTO energija, Birštono elektra.

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