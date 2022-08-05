Пожарные, полиция и врачи в пятницу около 14 ч. выехали по вызову к месту ДТП на дороге Гаргждай-Пежайчай.
Очевидец ДТП сказал, что из-за ДТП дорога около Шюпаряй была труднопроездной.
Живущие неподалеку люди сказали, что слышали звук, похожий на взрыв, удар был очень сильным. По данным пожарных-спасателей, столкнулись тягач, который вез сыпучий груз и автомобиль Toyota Corola.
Водитель легковушки погиб, врачи ничем не могли ему помочь.
По данным Клайпедской полиции, погиб водитель 1947 г.р.
По предварительным данным, водитель Toyota Corola выехал на встречную полосу и столкнулся с тягачом MAN, которым управлял мужчина 1961 г.р.
Ведется расследование.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!