Китай отреагировал на слова главы МИД Литвы о визите Пелоси на Тайвань: это вредит двусторонним отношениям

Китайское дипломатическое представительство в Литве в пятницу назвало вредящими отношениям комментарии министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса по поводу визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

"Эти ошибочные высказывания некоторых литовских политиков еще больше вредят двусторонним китайско-литовским отношениям, вредят надежности Литвы и основным интересам ее жителей", - говорится в распространенном представительством Китая заявлении.

Г. Ландсбергис был единственным из высокопоставленных европейских политиков, кто публично поддержал визит Н. Пелоси на Тайвань.

Прибывшая в Тайбэй спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси "гораздо шире открыла двери на Тайвань", заявил во вторник министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. "Я уверен, что скоро в них войдут и другие защитники свободы и демократии", - написал в своем Твиттере министр.

По утверждению Пекина, Литва "сознательно угождает определенным странам и группам интересов, манипулирует идеологией, а конфронтация между Востоком и Западом создаст только конфликт и противостояние".

"Литва нарушает принцип единого Китая и главные регламентирующие международные отношения нормы, а одобрение сепаратистским действиям "Независимости Тайваня" только еще больше увеличит напряжение в Тайваньском проливе и навредит миру и стабильности в регионе. Цели движения "Независимости Тайваня" ведут в тупик, туда же ведет и поддержка "Независимости Тайваня", - подчеркнули китайские дипломаты.

Представительство Китая заявило, что в мире есть единый Китай, а Тайвань - "неотъемлемая часть территории Китая".

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