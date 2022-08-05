В Литве предлагают почти в два раза увеличить выплаты за новорожденных

В Литве предлагают почти в два раза увеличить одноразовые выплаты на детей - с 11 базовых социальных размеров (БСР) до 20 БСР.

Соответствующие поправки зарегистрировал староста фракции соцдемов Гинтаутас Палуцкас. По его подсчетам, если БСР в 2023 г. будет 46 евро (такой размер действует с июня 2022 г.), то однократное пособие на каждого младенца составит 920 евро (сейчас 506 евро).

По словам Палуцкаса, если такое предложение одобрят, то в 2023, 2024 и 2025 г. на эти выплаты потребуется примерно по 28 млн. евро.

Согласно статистике Соцмина, в среднем такие выплаты в 2022-2025 г. получат около 30 000 человек.

По словам Палуцкаса, в последние 5 лет в Литве наблюдаются отрицательные демографические перемены. Число родившихся снижается с 2015 г, а в 2020 г. показатель рождаемости снизился на 22%.

Депутат уверен, что нынешняя демографическая политика государства нуждается в изменениях, а действующие законы о помощи семьям нуждаются в пересмотре.

Предлагают ввести новые правила с 1 января 2023 г.

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