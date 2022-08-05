Прокуратура начала расследование в отношении фонда Палецкиса: подозревает возможные действия против Литвы

В пятницу Генеральная прокуратура информировала о том, что начала досудебное расследование в отношении ассоциации "Фонд добрососедства", учрежденной Альгирдасом Палецкисом.

"Прокуроры Департамента по расследованию организованной преступности и коррупции, оценив имеющуюся информацию, сегодня начали досудебное расследование в соответствии с 1 частью статьи 118 Уголовного кодекса Литовской Республики. Расследование начато в связи с возможными действиями ассоциации "Международный форум добрососедства" и связанных с ней лиц против Литовской Республики.

Досудебное расследование проведут сотрудники Бюро криминальной полиции Литвы, расследование организуют и контролируют прокуроры Департамента по расследованию организованной преступности и коррупции Генеральной прокуратуры", - говорится в пресс-релизе прокуратуры.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!