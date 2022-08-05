Оппозиция критикует министров за отпуск: люди думают, как выжить, а они - как отдохнуть

ELTA ru.DELFI.lt

Председатель Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) Вилия Блинкявичюте критикует отдыхающих членов правительства. Ей непонятно это безответственное, по ее словам, решение, так как люди из-за инфляции думают как выжить, а министры отдыхают, не принимая решений.

"Я очень отрицательно отношусь к нынешнему поведению правительства. Я сама проработала министром восемь лет и просто не помню, чтобы заседания правительства не проходили даже и в пик отпусков. Все это можно спланировать нормально, чтобы был кворум, чтобы министры распределили отпуска так, чтобы работа правительства не прерывалась. А сейчас мне совсем непонятно. (...) Я расцениваю это как большую безответственность или непонимание, или, с другой стороны, непонимание существующей в государстве ситуации", – сказала в пятницу Ziniu Radijas В. Блинкявичюте. Статьи по теме: Премьер-министр Литвы уходит в отпуск на следующей неделе "Осень ждет сложная, и инфляция, и цены высокие, и люди каждый день думают о выживании, но правительство думает, что ему сейчас самое важное отдохнуть, не принимая никаких решений. Или действительно нечего принимать, так как никто в правительстве не работает так, чтобы на заседании можно было принимать те или иные решения", – добавила она. С понедельника премьер-министр Ингрида Шимоните планирует уйти в трехдневный отпуск. Замещать И. Шимоните во время отпуска будет министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис. На будущей неделе планируют также отдыхать министр охраны края Арвидас Анушаускас, министр культуры Симонас Кайрис, министр сельского хозяйства Кястутис Навицкас, министр труда и социальной защиты Моника Навицкене и министр финансов Гинтаре Скайсте. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!