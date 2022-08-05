Получившая травму женщина ждала помощи в приемном отделении больницы 9 часов

9 часов – столько времени 91-летняя женщина ждала помощи в больнице, куда приехала из-за перелома руки. Однако выясняется, что она могла получить помощь гораздо быстрее.

Информацией об истории своей бабушки рассказал внук, он описал ее и в социальной сети фейсбук.

Мужчина рассказал, что бабушка упала, у нее опухла кисть. Семейный врач выписал пожилой женщине направление в Вильнюсскую республиканскую больницу скорой помощи или в Сантаришкскую больницу к травматологу.

"Странно, что в Центральной поликлинике Вильнюсского района не было травматолога, был рабочий день", – удивлялся мужчина.

Журналисту Delfi он пояснил, что семейный врач сказал, что у них в штате нет травматолога, поэтому и выписали направление.

В больницу поехали в тот же день, поскольку рука сильно опухла и болела. В больнице были в 16 ч.

"В приемной было около 50 человек, не было даже свободных кресел-каталок. Пришлось ждать, когда освободится, чтобы привезти бабушку из машины. Ждали долго, на одной двери было написано, что время ожидания 2–3 ч... С нами ждали пьяный бездомный, молодой человек, которого все время тошнило, стонавший молодой человек, много стариков в инвалидных креслах и на кроватях-каталках.

Казалось бы все равны, но были и другие: полицейские привели совершенно здорового на вид мужчину в наручниках – его быстро позвали к варчу (наверное, такой порядок, если привозит полиция, в очереди ждать не надо). Появился председатель одного парламентского комитета с возлюбленной (сидела в кресле-каталке, у нее была травма ноги), их тоже приняли быстро. Не хочу спекулировать, но были люди, которые в силу статуса обходили очередь, поэтому мысли возникают разные", – заметил он.

Пожилую женщину приняли около полуночи. "Там все быстро - осмотр, рентген, лангетка. Около 1 ч. ночи мы в машине. Персонал приятный и компетентный, но в чем -то проблема, почему так долго приходится ждать услуги", – удивлялся он.

"В наше приемное отделение всегда приезжает очень много людей, в среднем в сутки мы обслуживаем 300 человек, 40% из них - люди с травмами", – сказал Delfi врач отделения скорой помощи Вильнюсскую республиканскую больницу скорой помощи Андрюс Черняускас.

Один врач иногда за смену принимает по 60 человек.

Ждать долго приходится, если одновременно приезжает много людей к тому же врачу или привозят пострадавших в серьезном ДТП.

Много пациентов бывает и летом во время отпусков, когда врачи в поликлиниках уходят в отпуск, пациентов направляют в больницу.

Черняускас сказал, что каждая поликлиника должна обеспечить своим пациентам непрерывную помощь. Ее оказывают либо дежурные врачи, либо врачи других медучреждений, с которыми был подписан договор. Пациентов должны информировать, куда им обращаться.

"Если врач в поликлинике не может предоставить пациенту необходимые услуги, то ему дают направление к специалисту или в стационар. Например, член команды семейных врачей-хирург может лечить несложные переломы, наложить гипс, оказать другую помощь в силу своей компетентности. Если случай серьезный - дают направление к специалистам или даже выделяют скорую для доставки пациента в больницу. Если услуги плановые - то дают направление и пациент сам выбирает, куда ему с ним обращаться. Обращаем внимание на то, что часто пациенты по собственной инициативе едут в приемное отделение в надежде на то, что им быстрее окажут помощь (особенно в то время, когда поликлиника не работает), хотя по закону такие услуги должна предоставлять поликлиника (или медучреждение, с которым поликлиника заключила договор)", – сказала Delfi представитель Вильнюсского муниципалитета Виктория Турауските.

В данном случае пациентка обратилась в рабочее время в свою поликлинику. Может ли быть такое, чтобы в поликлинике не было травматолога?

Пресс-секретарь администрации муниципалитета Вильнюсского района Юстина Чернявская сказала Delfi: Поликлиника Вильнюсского района заверила, что у них нет нехватки в травматологах. Для того, чтобы выяснить ситуацию и дать более подробный комментарий, нужно больше информации о конкретном случае".

Поликлиника Вильнюсского района пока не ответила на вопрос, почему пожилую пациентку направили в больницу.

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