В Литву из Молдавии переезжают еще несколько десятков украинских беженцев

Еще несколько десятков украинских военных беженцев переезжают в Литву из Молдавии, сообщило в четверг Министерство внутренних дел.

Сразу после начала войны в Украине в Молдавию хлынуло более полумиллиона военных беженцев. Тогда Литва предложила взять на себя часть бремени Молдавии — она обещала разместить до 2 тыс. граждан Украины.

На данный момент в стране обосновались 224 украинца из Молдавии, а после прибытия рейса, который отправился в четверг, их число возрастет примерно до двухсот пятидесяти.

"Война в Украине принесла всем большие испытания. Когда путинская Россия начала убийства в Украине, всем ближайшим к ней странам пришлось столкнуться с большим наплывом военных беженцев. Долг каждого из нас — предоставить временное жилье и защиту людям, спасающимся от ужасов войны", — сказала для пресс-релиза министр внутренних дел Агне Билотайте.

"В глазах людей, переезжающих сегодня из Молдавии в Литву, смешались противоречивые чувства: благодарность, грусть и надежда, но я убеждена, что, помогая им, мы все больше и больше дарим им эту надежду", — добавила она.

В настоящее время в Литве зарегистрировано более 61 000 украинских военных беженцев.

"Литва - самая первая"

Как сказала BNS позже в четверг глава МВД Билотайте, Литва пока не собирается увеличивать число украинцев, которых планируется принять.

"В первую очередь мы пытаемся охватить то количество, которое есть сейчас", - сказала министр.

По ее словам, трудно прогнозировать, когда все перемещенные украинцы окажутся в Литве, потому что они сами должны изъявить такое желание, к тому же на границе с Молдавией уже не так много людей, бегущих из Украины, как было в начале войны.

"Я вижу, что людей тех потоков больше не осталось. (...) Сейчас ситуация достаточно стабильная и спокойная", - сказала Билотайте.

Министр также подчеркнула, что «Литва была самой первой страной, предложившей помощь Молдавии».

"Затем за нами последовал ряд других стран", — сказала она.

Помощь Литвы

В четверг находящаяся с визитом в Молдавии Билотайте встретилась с министром внутренних дел этой страны Анной Ревенко. Они посетили Молдавский выставочный центр Moldexpo в Кишиневе, где создан центр регистрации украинских военных беженцев.

Министры проводили из этого центра в Литву желающих поселиться в стране украинцев, а также обсудили проблемы, с которыми сталкиваются обе страны в организации приема, регистрации и размещения украинцев.

В июне решением Совета Европейского союза Молдавия получила статус кандидата в члены Европейского союза.

Чтобы помочь на пути европейской интеграции, Билотайте вместе с коллегой Ревенко подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в борьбе с преступностью и меморандум о сотрудничестве в системе внутренних дел.

По словам литовского министра, Литва постоянно оказывает Молдавии помощь в сфере системы внутренних дел.

'Теперь мы договорились, что будем теми наставниками, которые помогут быстрее продвигаться с реформами и достичь этой цели членства в ЕС. Мы понимаем, что от этого будет зависеть наше будущее, вопросы безопасности", - сказала Билотайте.

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