В августе в Литве установят еще 41 банкомат

Этим летом в Литве установят 41 новый банкомат. Работы выполнит компания Worldline Lietuva.

В прошлом году банки обязались до середины этого июля оборудовать 100 банкоматов. На данный момент появилось 59, 53 из них работают.

Литовская ассоциация банков отметила, сейчас, где нет банкоматов, обеспечивают дополнительные поступления наличных в терминалы Perlаs.



"Сейчас дополнительный подвоз наличных обеспечивают в 47 местах на территории Литвы. После того как появятся банкоматы, запланированные в отдельных местах, в конкретных районах вернутся к обычным поставкам наличных в терминалы Perlаs", – сказано в сообщении.

Сначала предполагалось, что произведенные в Китае банкоматы привезут по железной дороге через Россию, однако после того, как Россия начала войну в Украине был выбран иной путь – морской. По данным ассоциации, это привело к задержке осуществления планов.

Доступ к наличным сосредоточен в населенных пунктах, где живет до 4000 жителей. После осуществления проекта доступ к услуге обналичивания средств будет в 191 населенном пункте страны.



Сейчас в Литве действует больше 1000 банкоматов. Кроме того, наличные можно снять в 2200 терминалах Perlаs, кассах Maximа, Iki, Rimi и др. магазинов, в киосках Narvesen, Lietuvos spaudа, всего около 4000 мест.

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