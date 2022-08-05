В Вильнюсе археологи нашли гроб с позолоченной саблей царского офицера

Рядом с Дворцом бракосочетаний в Вильнюсе во время раскопок на месте бывшего Лютеранского кладбища археологи нашли в оцинкованном гробу позолоченную саблю офицера военно-морского флота Российской империи середины XIX века, однако останков в гробы не было, сообщает TV3.

Эта находка удивила археологов.

"Очень редко удается найти неповрежденную саблю", – сказал археолог Рамунас Шмигелскас.

По его словам, в данном случае удивляют два момента – в XIX веке не было обычая класть в гроб разные вещи, а второе – оцинкованный гроб с орнаментами давно был поврежден, останков в нем не было.

"Есть одна версия – может, во время строительных работ (…) и разорения кладбища просто зацепили гроб, из него высыпались кости, их назад не вернули", – предположил Шмигелскас.

Другая версия – перезахоронение останков покойного.

Неизвестно, ни когда офицера похоронили, ни кем он был.

Найденную саблю передадут в Национальный музей. Археологи надеются, что может быть после того как саблю почистят, найдут инициалы ее владельца.

Всего археологи нашли 12 могил.

Лютеранское кладбище на горе Таурас было основано в начале XIX в. Оно занимало территорию от нынешнего ЗАГСа (был построен на месте часовни) до снесенного Дворца профсоюзов. Кладбище было уничтожено в советское время.

Сейчас в парке около Дворца бракосочетаний проводят работы, оборудуют Лютеранский сад.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!