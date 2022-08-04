После публикации на Delfi прокуратура расследует приказ министра охраны окружающей среды

После публикации на Delfi прокуратура расследует приказ министра охраны окружающей среды Симонаса Гентвиласа, согласно которому в городах будут уменьшены площади зеленых насаждений. Расследованием занялась Генпрокуратура Литвы.

Приказ Гентвиласа раскритиковали как общественные деятели, так и Служба спецрасследований. Критика послышалась и со стороны Вильнюсского муниципалитета.

Delfi писал, что Гентвилас приказом от 27 мая изменил установки приказа от 21 декабря 2007 г. "Об установке и утверждении норм отдельных зеленых насаждений рекреационного значения и зависимых зеленых насаждений".

Представитель горсовета, архитектор Гинтаутас Тишкус обратился в парламентский Комитет по охране природы. Комитет после этого обращения потребовал объяснений у министерства.

По словам Тишкуса, приказ Гентвиласа на руку лишь отдельным группам бизнеса.

"Суть в том, что в первом варианте норматив был 25 м2 на жителя от общего числа жителей. Это было легко посчитать. Департамент статистики располагает данными по каждому городу. Сейчас и норму уменьшили до 12 м2, и посчитать ее невозможно. Они написали, что это минимальная площадь для жителя квартала. Такой статистики нет. Посчитать невозможно. Этот момент указал и главный архитектор Вильнюса Миндаугас Пакальнис.

Парламент в прошлом году утвердил национальную повестку дня по глобальному потеплению. Одна из ее целей и задач - количество зеленых насаждений в городе. Вместо того, чтобы увеличить их площадь, ее уменьшили да еще сделали неподсчитываемой", - сказал Тишкус.

ССР подготовила в связи с этим приказом антикоррупционную оценку. Указано, что новый порядок может быть нарушением общественного интереса: "Учредители промышленных и других коммерческих территорий необоснованно освобождаются от обязанности создавать зеленые площади и сажать зеленые насаждения, это бремя перекладывается на других".

Советник Гентвиласа Айсте Жилинскене не согласна с этим, она утверждает, что так нормы даже вырастут.

Генпрокуратура Литвы 4 августа распространила пресс-релиз, в котором сообщается о начатом расследовании.

Представитель Вильнюсского муниципалитета Рамуне Банюлене сказала, что в приказе есть много двусмысленностей. "Нормы зеленых насаждений мы считаем недостаточно точно сформулированными – их невозможно вычислить, подсчитать и проверить на конкретной территории", - сказала специалист.

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