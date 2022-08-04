В Литве предлагается разрешить муниципальным советам устанавливать максимальную арендную плату за жилье

Предлагается разрешить муниципальным советам определять максимальный размер арендной платы за жилье на своей территории. Это предлагается распространить на жилые помещения, арендуемые на коммерческих условиях предприятиями, учреждениями, организациями и физическими лицами.

Староста парламентской фракции Социал-демократической партии Гинтаутас Палуцкас, зарегистрировавший такие поправки к Гражданскому кодексу и Закону о местном самоуправлении, считает, что предложенное правовое регулирование укрепит полномочия самоуправления и позволит решать проблему нехватки жилья.

По словам парламентария, из-за резкого увеличения спроса на аренду жилья, особенно в Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде, люди вынуждены соглашаться на все условия арендодателя из-за повышения цен на аренду.

"Это также связано с тем, что в Литве до сих пор нет традиции коллективного представительства прав арендаторов, характерной для старых демократий. Кроме того, необходимо оценить стремительно растущие цены на электроэнергию, тепло и воду, что может значительно снизить покупательскую способность горожан и повысить риск бедности", - сказал автор проекта.

По словам Г. Палуцкаса, в настоящее время Гражданский кодекс предусматривает, что правительство может принять решение об определении максимальной арендной платы за жилое помещение, сдаваемое на коммерческих условиях, но оно им не пользуется.

"В настоящее время центральная власть имеет ограниченные возможности для вмешательства в рынок аренды жилья и, даже если у нее есть формальный инструмент для этого, она им не пользуется. (...) До сих пор в Литве никогда не вводились максимальные цены аренды. В регионах, где нехватки арендного жилья нет, любое общегосударственное регулирование было бы излишним. Однако, если бы муниципальным советам вместо Правительства было предоставлено право определять максимальную цену аренды жилья, проблема решалась бы там, где она есть на самом деле, например, в Вильнюсе", - сказал Г. Палуцкас.

По его словам, такое регулирование характерно для крупных городов западноевропейских стран (Берлин, Копенгаген и т.д.) и пользуется широкой поддержкой граждан.

Предлагается, чтобы новые положения вступили в силу с 1 января 2023 г.

В настоящее время Гражданский кодекс предусматривает, что Правительство может принять решение об определении максимальной арендной платы за жилое помещение, сдаваемое на коммерческих условиях.

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