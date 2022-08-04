Экономист: грядущий отопительный сезон пугает

Европа столкнулась с ростом цен на энергоресусрсы, поэтому и в Литве грядущий отопительный сезон обещает быть очень сложным. Экономист Марюс Дубниковас сказал, что положение вильнюсцев, включая жителей частных домов, может быть болезненным, если не будет средств помощи, сообщает LNK.

Вице-президент Литовской бизнес-конфедерации Дубниковас сказал, что цены на газ на рынке на оптимистический лад не настраивают.

"На самом деле ничего хорошего это не обещает, цена колеблется в пределах 2,3-2,5 евро за куб. м газа, я только могу напомнить, в прошлом году, кто отапливался газом, платил 51 цент за куб. м. Сейчас в 4-5 раз больше", – сказал он.

На вопрос, какими будут цены на отопление, например, в Вильнюсе, который до сих пор отапливается газом, экономист ответил, что подорожание может быть очень серьезным.

"Этот отопительный сезон может быть в два раза дороже прошлого. Вопрос, что сделают. Может, часть расходов на себя возьмет поставщик услуги или правительство", – сказал аналитик.

По его словам, пугает положение частных домов.

"Если их оставить на произвол судьбы, то этот рост в 4-5 раз может ударить по карману владельцев индивидуальных домов", – заметил Дубниковас.

По его словам, твердое топливо может спасти только в том случае, если человек не сможет покупать дорогой газ.

"Но дорожают и дрова, и уголь, в разы. Уже сейчас дорожают. Это "сообщающиеся сосуды", альтернатива, растут одни цены, растут и другие", – заметил Дубниковас.

Правда, в городах, где большая часть отопления производится за счет биотоплива, зимой ситуация должна быть легче.

"Будет легче, таких высоких цен не будет, но дороже будет, это факт. Вопрос, каким будет подорожание, сколько Литва сможет обеспечить топлива. Не надо забывать, что не только цены растут на электричество и топливо, но параллельно прекратились поставки из Беларуси, где биотопливо всегда было дешевле", – сказал Дубниковас.

По его словам, самый быстрый вариант изменения ситуации - оборудование солнечной электростанции на доме и отопление за счет солнечной энергии. Но и тут не все просто.

"Как известно, сейчас многие это делают, ощущается даже нехватка в специалистах, которые могут установить эти системы", – заметил эксперт.

Он напомнил, что отопление на электричестве (если оно не свое) тоже подорожает, поскольку цены на рынке растут.

Дубниковас убежден, что газа Литве хватит, поскольку у страны есть терминал СПГ. Остается лишь вопрос цены.

"А цена на рынке поднялась потому, что с проблемами сталкиваются три страны - Германия, Италия и Венгрия, которые используют больше половины всего российского газа. Для них эта зима будет особенно тяжелой, им надо решать, чем отапливаться, и главное - как обеспечить газом промышленность. Жители, скорее всего, нехватки не ощутят, но предприятия точно почувствуют", – прогнозирует специалист.

Он не думает, что спрос вызванный немцами СПГ вызовет рост цен в регионе и в Литве. Скорее, наоборот: когда у немцев появится свой терминал, цена должна снизиться.

"Мы платим рыночную цену, сейчас цены, наверное, самые высокие, поскольку россияне закрыли вентили, и мы живем в мире, в котором российского газа нет. Это значит, что эти временные передряги и вызвали рост цен (...). После этой зимы, мы, скорее всего, увидим стабилизацию, поскольку немцам нужно время на решение проблемы, а деньги и возможности у них точно есть", – не сомневается Дубниковас.

На вопрос, устоит ли российская экономика без прежних доходов за газ, он ответил: "Не устоит, без кризиса не обойдется. Будущие поколения россиян смогут "благодарить" В.Путина за дополнительные километры границы НАТО со стороны Финляндии и за то, что такой ресурс как газ, практически перестанут брать у России. По сути, им некуда будет девать этот газ, в другие стороны газопроводов у них нет. Единственная труба есть в Китай – туда идут 15% всей добычи. Куда денут 85% – непонятно".

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