Подозреваемый в убийстве маньяк уже не раз пугал Литву своей жестокостью

В среду в Мариямпольской колонии был убит осужденный на пожизненное заключение мужчина. Подозреваемый в совершении убийства Робертас Раулинас (1979 г.р.) также осужден на пожизненное заключение за жестокое преступление. Кроме того, он давал о себя знать и во время заключения.

Сообщалось, что убийство в колонии было совершено 3 августа, в 18 ч. во время прогулки. Пострадавший (1980 г.р.) скончался по дороге в больницу. Криминалисты выясняют причину конфликта.

Раулинас сидит в тюрьме с 2001 года. Он приговорен к пожизненному заключению за изнасилование 14-летней и двойное убийство. Газета Akistata писала, что 21-летний Раулинас только вышел на свободу из тюрьмы, где сидел за грабежи и разбой. 3 декабря 2001 г. он был на вечеринке в Вирбалисе, где находилась 14-летняя с мамой и отчимом. Пьяный Раулинас затащил девочку на чердак, ударил по лицу и изнасиловал. Девочка обо всем рассказала матери, но Раулинас пригрозил женщине расправой, и она не стала обращаться в полицию.



Robertas Raulynas Foto: DELFI / Dainius Sinkevičius

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Несмотря на то, что женщина в полицию не пошла, 7 декабря Раулинас с друзьями приехал к ней домой, жестоко убил ее и ее мужа, поджег дом. 14-летнюю он увез в Каунас, где держал под замком в квартире, пока ее не освободила полиция. Раулинаса признали организатором преступления и приговорили к пожизненному заключению. Его друзья уже отсидели по 20 лет и вышли на волю.

Delfi писал, что в 2015 г. Раулинас облил фекалиями надзирателей в Лукишкской тюрьме. В отместку трое надзирателей устроили жестокую экзекуцию, отомстили ему. Его вывели из камеры для перевода в камеру предварительного заключения, когда шли по лестнице, один из надзирателей ударил заключенного по спине дубинкой, Раулинас схватил за одежду впереди шедшего надзирателя, чтобы не упасть, тот крикнул, что совершено нападение на надзирателей. Раулинаса жестоко избили. Надзиратели были осуждены, им суд назначил штрафы (оба заплатили больше 6000 евро).

В прошлом году Раулинас был судим за то, что в 2020 г. по просьбе осужденной за торговлю наркотиками Лины Кашеты написал письмо с угрозами несовершеннолетней девушке и ее матери. Кашете хотела, чтобы девушка изменила показания.

Раулинас в тюрьме постоянно пишет жалобы, высказывает недовольство в связи с условиями в тюрьме, жалуется, что его истязают. 17 лет он провел в Лукишкской тюрьме, потом был в Шяуляйском СИЗО, сейчас находится в Мариямпольской колонии.

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