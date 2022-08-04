В Литве - дискуссии о прекращении деловых связей с террористическими государствами

Главный советник президента Кястутис Будрис утверждает, что необходима дискуссия о том, следует ли законодательно прекращать связи литовского бизнеса с террористическими и поддерживающими терроризм государствами, в том числе с Россией. По его словам, в Литве отсутствует регулирование, в котором уточнялось бы, какие юридические последствия грозят в том случае, если государство будет признано поддерживающим терроризм.

"Когда речь идет о террористических государствах, это может означать как минимум две вещи. Во-первых, это уподобление террористическим организациям или тем государствам, которые занимаются бесчеловечными вещами, во-вторых, это очень конкретные последствия - то, что мы уже взяли на себя ответственность через Организацию Объединенных Наций или как члены Евросоюза, что мы должны предотвращать любые действия, которые способствуют возможностям террористических организаций действовать или возможностям стран поддерживать такие организации", - в четверг радиостанции ЛРТ сказал К. Будрис.

"Что это означает конкретно в случае с Россией - тут требуется дискуссия, и именно это мы и имеем в виду. Мы еще не создали национальное содержание, мы называем государство поддерживающим терроризм, мы относим его к такой категории, какие правовые последствия возникают в результате? В Литве у нас пока нет такого автоматизма, поэтому нам действительно нужно дискутировать, означает ли это что-то большее, чем просто политическое наименование", - добавил он.

Советник президента поясняет, что, например, в других странах, таких как Соединенные Штаты Америки (США), объявление государства поддерживающим терроризм означает автоматическое прекращение сотрудничества не только в бизнесе, но и в других сферах.

"В США идет дискуссия о том, следует ли причислить Россию к государствам, поддерживающим терроризм, это значит оказаться наряду с Ираном, Сирией, Северной Кореей, Кубой, что автоматически означает последствия. Санкции автоматически накладываются на кучу секторов, есть вторичные санкции, а значит, бизнес-компании вообще не могут поддерживать никаких связей, граждане не могут ездить в ту страну, приезжать из той страны, сотрудничество в других сферах прекращается, речь не только о бизнесе", - сказал К. Будрис.

"Если мы говорим о том, что мы вообще должны пресекать деятельность такого государства, то у нас идет широкая дискуссия и по другим направлениям, и я бы точно не стал здесь выделять бизнес", - добавил он.

К. Будрис утверждает, что необходимо учитывать содержание деловых связей, какие деловые отношения складываются с Россией и затем оценивать, какие последствия это для нас создает. По его словам, если мы что-то называем угрозой, фактором риска или какой-то другой категорией, то к этому мы должны отнести ущерб, который возникает от всего этого самому бизнесу или государству.

"Не надо спешить на все сразу навешивать один ярлык и говорить, что все по своей сути плохо и все представляет угрозу или все разрешено и все может действовать. Поэтому мы делаем определенную градацию и выделяем стратегические секторы из нестратегических. Все, что касается наших стратегических секторов, основных, от которых зависит качество функционирования государства или функции государства как такового, здесь мы защитились достаточно серьезно еще до войны, там у нас создана определенная модель", - сказал советник президента.

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