В Литве мужчина закрыл советскую символику решеткой и получил шраф за несанкционированный протест

Житель Ширвинтос в знак протеста закрыл советский символ с серпом и молотом решеткой и получил штраф. Полиция указала, что перед тем, как проводить такие акции, надо информировать муниципалитет.

Delfi на этой неделе писал, что за публикацию в фейсбуке фотографий с советским памятниками был оштрафован член горсовета Ширвинтского района Виргиниюс Сарпаускас.

Выяснилось, что в июле штраф получил и житель Ширвинтос Вигинтас Шуминскас, который протестовал против того, что муниципалитет медлит со сносом советских памятников.

Шуминскас сказал Delfi: "Я не выдержал бездеятельности муниципалитета, думал, как тут культурно все сделать. Придумал художественную инсталляцию".

Он сделал решетку, за которую закрыл серп и молот, обмотал все цепями и повесил замок. Он сделал это 24 мая (по случаю трех месяцев войны в Украине, которую начала Россия).

Муниципалитет отреагировал мгновенно – через три часа решетки не было. Сняли и советский символ.

"Через некоторое время я получил повестку в комиссариат. Я поехал, меня спрашивают: что ты этим хотел сказать? Я пояснил, что искусство такое дело - каждый его по-своему понимает, это была художественная инсталляция и я не могу каждому объяснять ее суть", - рассказал Шуминскас.

В протоколе указано, что Шуминскас "закрепил на обелиске на Военном кладбище цепи и железную решетку с замком".

Полиция решила, что такими действиями, он "организовал мероприятие, не уведомив муниципалитет". В начале июля Шуминскас объяснил в полиции, что он не согласен с такими обвинениями, что он никакие мероприятия не организовывал, никого на них не приглашал.

В результате применили статью "нарушение других требований проведения мероприятий в публичном пространстве". Ему предложили заплатить половину штрафа - 15 евро.

"Это дело принципа. Если я заплачу - признаю свою вину. Это абсурд. Я их спрашиваю, за что вы меня наказываете? Придумайте что-то более реальное", – сказал он.

Delfi Шуминскас сказал, что в их районе советские памятники демонтировали только после публичного недовольства.

"Наказывают не тех, кто такие памятники обновляет, а тех, кто обращает внимание на то, что такие памятники еще стоят в Литве. Мини-Беларусь", – удивлялся он.

Представитель ГКП Вильнюсского округа Юлия Самороковская сказала Delfi, что конкретный случай комментировать не может из-за закона о защите персональных данных.

Она заметила, что по закону о собраниях, о подобных мероприятиях надо информировать муниципалитет.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!