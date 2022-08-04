Офис президента Литвы: российские предприятия должны сами найти способ оплатить услуги транзита

Российские предприятия должны сами найти способы, как рассчитываться за услуги калининградского транзита, сказал главный советник президента Гитанаса Науседы по вопросам национальной безопасности Кястутис Будрис. По его словам, Литва не будет просить коммерческие банки разрешить российским предприятиям осуществлять платежи за полученные услуги.

"Если надеются, что государство будет искать возможности в банках или в других платежных учреждениях – то это не функция Литовского государства. Мы этого не делали в других случаях, и в этом случае не должны этого делать", – сказал в четверг К. Будрис радио ЛРТ, добавив, что российские предприятия должны сами найти способы, как рассчитываться с предприятиями Литвы.

"Мы не запрещаем эту деятельность, санкции на такую деятельность не предусмотрены, все учреждения, действующие в сфере бизнеса, осуществляя торговлю, оказывая другие услуги, должны сами найти способы, как за это рассчитываться", – сказал советник президента.

Часть банков Литвы ранее приостановила обслуживание платежей между Литвой и Россией. Банк Шяулю заявил, что с сентября не будет осуществлять никаких операций с Россией.

К. Будрис призвал не придавать особого значения тому, что из-за решения коммерческих банков Россия направила Литве ноту из-за якобы намеренно затрудненного транзита.

"Мы не должны концентрироваться на последствиях только транзита или другой конкретной области, так как не говорится о том, что Литовское государство стремится создать через коммерческие банки дополнительные препятствия для транзита. Это пропаганда России из их искаженного мира, отражение того, как их госучреждения общаются с частными и коммерческими структурами. У них, может, так и происходит, когда может что-то произойти и есть возможность сказать банку делать так или иначе. Не может, а мы действительно знаем, что так происходит. В Литве, как в демократической стране, другая система. Банки сами применяют свои различные порядки, осуществляя санкции или другую политику", – сказал советник президента, добавив, что это проблема не государств, а предприятий.

"Это не взаимоотношение государств. Это предприятия бизнеса, у которых есть взаимоотношения. Если они осуществляют законную деятельность, то они должны найти способы, как рассчитываться", – заключил К. Будрис.

МИД Литвы на прошлой неделе получил ноту России о предполагаемой приостановке платежей за услуги калининградского транзита. Россия утверждает, что российские операторы, пользующиеся услугами ЛЖД, с сентября могут не иметь возможности рассчитываться за перевозки, так как все платежи направлены в банк Шяулю. Банк же заявил, что по своей инициативе не будет осуществлять никаких операций с Россией и исключение будет применено только по указанию ответственных госучреждений Литвы. Другие банки Литвы ранее приостановили обслуживание платежей между Литвой и Россией.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!