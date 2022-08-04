Советник президента: обещания Лукашенко предоставить литовцам гражданство Беларуси - ложь и пропаганда

Обещание Александра Лукашенко делать все, чтобы "честным и хорошим соседям" было предоставлено гражданство Беларуси, является очередной пропагандистской новостью, сказал главный советник президента Гитанаса Науседы по вопросам национальной безопасности Кястутис Будрис.

"Это ложь, пропаганда и, наверное, содержание (...) важно меньше всего. Эта пропагандистская новость предназначена, наверное, прежде всего, чтобы показать жителям и гражданам, что Беларусь является открытым, дружественным государством, которое хочет уживаться со всеми, не делая никому ничего плохого, а вокруг такие, которые хотят чего-то плохого для Беларуси. И это совершенная ложь. Это государство, присоединившееся к военной агрессии, участвующее в военной агрессии против Украины, а также против нас, организуя различные атаки людьми, толкая их через границу. Это враждебное государство и все, что оттуда исходит, мы должны так и оценивать – это очередное коварство или пропагандисткая новость", – сказал в четверг К. Будрис радио ЛРТ.

К. Будрис не исключает, что призыв А. Лукашенко поменять гражданство может иметь мотивы, но советует перед принятием решения оценить ситуацию с морально-этической точки зрения.

"(...) Если мотивом будет сменить гражданство, так как Лукашенко призвал делать это именно сейчас, то пусть, такова их воля, но мы должны иметь и моральную, и этическую, и всякую другую оценку, так как это государство-агрессор, присоединившееся к преступлениям против человечности. От этого следует отталкиваться", – сказал советник президента.

Недавно белорусский парламентарий Олег Гайдукевич предложил упросить предоставление гражданства гражданам Литвы, Латвии и Польши. На это отреагировал А. Лукашенко, пообещав делать все возможное, чтобы "честным и хорошим соседям" было предоставлено гражданство Беларуси.

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