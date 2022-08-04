Премьер-министр Литвы уходит в отпуск на следующей неделе

На следующей неделе премьер-министр Ингрида Шимоните уходит в отпуск, об этом BNS информировала ее советник.

"На следующей неделе - до четверга - премьер планирует уйти в отпуск, в пятницу, 12 августа, примет участие в неформальном Совете министров Балтии в Риге", - сообщила Раса Якилайтене.

Замещать премьер-министра будет министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

На следующей неделе уходят в отпуска министр внутренних дел Агне Билотайте, министр экологии Симонас Гентвилас.

На следующей неделе продолжатся отпуска министра обороны Арвидаса Анушаускаса, министра культуры Симонаса Кайриса, министра сельского хозяйства Кястутиса Навицкаса, министра социальной защиты и труда Моники Навицкене, министра финансов Гинтаре Скайсте.

На следующей неделе намерены отдыхать более половины членов правительства.

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