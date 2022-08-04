Глава погранслужбы: в последнее время потоки нелегальных мигрантов направляются именно в Литву

Со второй половины июля потоки нелегальных мигрантов из Беларуси направляются именно в Литву, говорит глава Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Рустамас Любаевас.

По этой причине литовские должностные лица стали укреплять силы на этой границе.

"Со второй половины июля мы наблюдаем, что эти потоки нелегальных мигрантов направляются именно в Литву", — сказал в среду глава СОГГЛ новостному порталу 15min.

По его словам, такие действия отчасти связаны с "политическими решениями, которые принимаются в Литве или Евросоюзе".

"Похоже, что сейчас Литва снова была выбрана объектом этой гибридной атаки", - сказал Любаевас.

По словам руководителя погранведомства, масштабы этой атаки меньше, чем в прошлом году, но по сравнению с предыдущим периодом этого года потоки нелегальной миграции значительно увеличились.

"Вызывает беспокойство, что ситуация на границе Польши и Беларуси намного стабильнее. Нарушений госграницы и непропущенных лиц там фиксируется гораздо меньше", — заявил Любаевас.

По данным СОГГЛ, в июле этого года на границе с Беларусью было развернуто 1018 нелегальных мигрантов, между тем в июне — 430, в мае — 370. Некоторые мигранты неоднократно пытаются нелегально пересечь границу.

"По этой причине мы сейчас усиливаем охрану границы, выделили дополнительные силы на границе с Беларусью, мы обсуждаем с нашими партнерами — литовской армией, полицией — вопрос о размещении дополнительных сил на границе с Беларусью", - сказал глава СОГГЛ в среду.

По его словам, литовские пограничники видят, что зачастую иностранцам помогают белорусские пограничники.

"Находясь у государственной границы, мы видим только действия (белорусских) пограничников, а эти действия показывают, что пограничники организуют переброску нелегальных мигрантов через госграницу, оказывают им помощь, повреждают наш забор, выпускают мигрантов на территорию Литвы. Таких фактов у нас действительно много", — сказал Любаевас.

Литва называет начавшийся год назад наплыв мигрантов из Беларуси гибридной атакой минского режима.

В прошлом году из Беларуси в Литву нелегально прибыли почти 4,2 тыс. мигрантов. Их поток был остановлен в августе прошлого года благодаря применению политики разворота иностранцев.

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