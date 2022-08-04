В Паневежисе достают выломанную водой часть плотины, перекрыто движение

В Паневежисе из водохранилища около бывшего завода "Экранас" 4 августа проводят работы по извлечению выломанной водой части плотины, поэтому было ограничено движение в месте проведения операции.

Муниципалитет сообщает, что работы у плотины на ул. Й.Билюнаса будут проходить с 9 до 12 часов. Водителей просят выбирать другой маршрут.

Планируется, что сначала поднимут выломанную часть плотины. Вице-мэр Паневежиса Вальдемарас Якштас сказал BNS, что это сложная процедура, так как речь идет о большом фрагменте.

Напомним, что во вторник утром из-за того, что вода вырвала шлюз на плотине, поднялся уровень воды в реке Невежис. После обеда в тот же день брешь заделали, утечку воды остановили, однако был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

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