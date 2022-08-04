Спасатель пострадал в Швянтои, когда призывал к порядку пьяную компанию. Видел желтый флаг, купаться можно было, однако мужчины были пьяны. Пьяным купаться нельзя. Мужчины не реагировали на требование выйти из воды.
"Отдыхающие сообщили нам о пьяных на пляже, их заметили и сами спасатели. Мужчин вытащили на берег. Произошел инцидент - спасателю сломали нос", – сказал LNK глава палангских спасателей Йонас Пирожникас.
36-летний драчун был пьян - 2,54 промилле. Начато расследование.
"Пьяный, дурной. Так нельзя. Спасателя надо благодарить, слушаться надо", – сказал один отдыхающий.
До сих пор и спасатели такой "благодарности" не видели.
"Обычно благодарят, цветы приносят, конфеты, кофе, даже коньяк приносили. Всякое было, но такого раньше не было... Это первый раз за 15 лет", – сказал Пирожникас.
Паланга предупреждает отдыхающих о нулевой толерантности к тем, кто игнорирует законные требования и предупреждения спасателей. Со среду, с 3 августа, на пляжах Паланги и Швянтои будет постоянно дежурить полиция.
Это поможет спасателям.
Когда отдыхающие не слушают спасателей, полицию вызывают и в Клайпеде.
"У клайпедских полицейских есть квадроцикл, на нем они патрулируют на пляже. Они нам очень помогают", – сказал глава клайпедских спасателей Александрас Сиакки.
"Люди не слушают спасателей, недавно вызывали полицию из-за пьяного, который делал вид, что тонул. Часто отдыхающие и сами вызывают полицию на пляж, кражи бывают и т.д.", – сказал LNK старший спасатель клайпедской станции Шарунас Шимкус.
В этом году больше ста раз на пляж приезжала и скорая - из-за травм и солнечных ударов, а также к утопавшим.
Врачи и спасатели говорят, что это лето очень тяжелое - много утопающих.
"Утопающих очень много, но большинство – не граждане Литвы. Это граждане Украины, Беларуси, много граждан Чехии. не местные, не знают нашего моря", – сказала LNK представитель службы скорой помощи.
В этом году в Литве утонули двое граждан Беларуси.
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