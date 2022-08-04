Министерство будет контролировать содержимое уличных туалетов: некоторых ждут большие штрафы

Министерство охраны окружающей среды Литвы представило немало задумок, которые теоретически должны способствовать защите природы, но при этом они удивляют жителей. Сначала сообщили, что введут плату за использование воды в водоемах, платить будут те, кто в сутки выкачивает 10 и больше кубов.

Сейчас объявило о том, что будет считать количество содержимого в уличных туалетах – за миллион будет создана информационная система, которая будет давать необходимые данные, включая данные о вывозе отходов, пишет rinkosaikste.lt.

Если выяснится, что люди слишком редко вызывают ассенизаторов или вызывают слишком небольшие машины, то их ждут большие штрафы. Министр охраны окружающей среды Симонас Гентвилас объявил, что новая система поможет подсчитать все несанкционированные уличные туалеты, а их пользователи получат штрафы.

В системе компании, занимающиеся вывозом таких отходов, будут указывать, сколько вывезли отходов из конкретного туалета, а компании, принимающие отходы, должны подтвердить, что к ним привезли именно указанное количество.

"Будут установлены минимальные требования: сколько раз в год эксплуатируется, какое количество отходов примерно должно накопиться", – сказала вице-министр Раминта Радавичене. Иными словами, министерство посчитает, какое количество отходов должно быть в конкретном туалете…

Дья жителей дачных поселков, усадеб и некоторых малоимущих горожан эта новость значит одно – если не накопите столько отходов, вас могут отнести к числу людей, которые искусственно уменьшают количество отходов из экономии. Тех, кто использует выгребные ямы, их которых отходы уходят в землю, ждут штрафы.

"Проблема серьезная. Люди, которые пользуются уличными туалетами, но не располагают необходимыми средствами для того, чтобы быстро оборудовать биоканализацию или подключиться к центральной канализации, чувствуют себя неважно. И это не только старики. От уличных туалетов жители должны отказаться до 2023 года во всех населенных пунктах, где живет больше 2000 жителей. Сделать это Литва обязалась по директивам ЕС.

"Не надо загрязнять природу, но и не надо пугать людей штрафами и тратить миллионы на подсчет отходов", – считает староста правящей фракции в кедайняйском горсовете Нийоле Науёкене.

"Лучше потратить этот миллион на подключение людей к канализации или на установку биотуалетов, там, где подключение невозможно", – прибавила она.

Президент Ассоциации ассенизаторов Вячеслав Жданович одобряет перемены и считает, что новая система принесет больше пользы, чем вреда.

Его поддерживает и глава Литовской ассоциации поставщиков воды Бронюс Межутавичюс. По его мнению, очень важно, чтобы существовал механизм контроля.

В Кедайняй ассенизационные услуги предлагает и компания Kėdainių vandenys. По данным компании, она обслуживает около 200 клиентов (в среднем они вызывают машины 3 раза в год, вывозят по 2-5 кубов).

Если будет создана система контроля, то только Кедайняйский район станет золотой жилой для ассенизаторов и министерства, которое будет штрафовать нарушителей, поскольку в районе 40% жителей не подключены к центральной канализации, в самом городе - 4,2%.

Жители могут получать компенсации на подключение к системе или на установку биоканализации. Жители, у которых есть дачи, могут арендовать биотуалеты.

"Запугиваниями решить проблему не получится. В самом районе мало кто использует уличные туалеты, но на дачах, в усадьбах они очень широко распространены. Там люди из-за финансовых проблем не могут себе позволить подключиться к сетям", – сказала Науёкене.

"Муниципалитеты и государство могли бы создать механизм компенсации и помочь в решении этой проблемы", – заметила она.

Науёкене также отметила, что само государство в этом вопросе поступает нечестно - на кладбищах, на прогулочных тропах, на озерах, в других местах оборудуют уличные туалеты, а от жителей требует беспрекословного подчинения новому порядку.

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