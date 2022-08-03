Со среды на дороге Вильнюс–Каунас по ночам будет перекрыто движение

Со среды на дороге Вильнюс–Каунас по ночам будет перекрыто движение, сообщает Дирекция автомобильных дорог.

Движение будет закрыто на дороге A1 Вильнюс–Каунас–Клайпеда, в направлении Вильнюс–Каунас, около Вевиса.

Запрет будет действовать по ночам с 23 до 6 ч до субботы.

Дорогу будут закрывать из-за работ по реконструкции транспортного узла.

По данным дирекции, в это время машины будут направлять по районной дороге Nr. 4717 Вевис–Казокишкес–Папарчай–Жасляй и по другим объездным дорогам.

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