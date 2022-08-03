Движение будет закрыто на дороге A1 Вильнюс–Каунас–Клайпеда, в направлении Вильнюс–Каунас, около Вевиса.
Запрет будет действовать по ночам с 23 до 6 ч до субботы.
Дорогу будут закрывать из-за работ по реконструкции транспортного узла.
По данным дирекции, в это время машины будут направлять по районной дороге Nr. 4717 Вевис–Казокишкес–Папарчай–Жасляй и по другим объездным дорогам.
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