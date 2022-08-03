Депутат: сейчас не время для введения всеобщего налога на недвижимость в Литве

ELTA ru.DELFI.lt

Председатель парламентского Комитета по бюджету и финансам Миколас Маяускас говорит, что не поддерживает идею инициируемого Министерством финансов всеобщего налога на недвижимость.

"Были разговоры о введении налога на недвижимость, но я думаю, что сейчас не время ни для введения, ни для дискуссии по этому вопросу", - во вторник телевидению Delfi сказал М. Маяускас. По словам консерватора, введение или увеличение этого и других налогов не поддержали бы и другие члены возглавляемого им комитета. "Комитет по бюджету и финансам, насколько я общался с коллегами, действительно никакие новые всеобщие налоги не одобрит. Сегодня мы должны сосредоточиться на помощи наиболее уязвимым, семьям, малому и среднему бизнесу", - сказал М. Маяускас. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!