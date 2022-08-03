В Вильнюсе грабители ограбили женщину и ее защитника

Грабители в Вильнюсе избил и ограбил мужчину, вступившегося за пострадавшую женщину.

Полиция сообщает, что 2 августа, в период с 5 до 7 ч. в Вильнюсе, на ул. Дзуку, незнакомые мужчины напали на женщину (1977 г.р.) и отняли у нее рюкзак, в котором был телефон iPhone 13 Pro, кошелек с документами и банковской картой, лекарства (стоимостью 30 евро).

Грабители избили и ограбили мужчину (1983 г.р.), который пытался помочь женщине - украли у него телефон и банковскую карту.

Ущерб - 1480 евро.

Ведется расследование.

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