Министр финансов: Россия сама должна найти решения, как платить за транзит

Министр финансов Гинтаре Скайсте повторила позицию, высказанную членами правительства, что оно не может обязать Šiaulių bankas, который намеревается прекратить расчеты за транзит в Калининград, продолжить осуществление банковских операций с Россией.

"За реализацию санкций отвечает каждое юридическое лицо, применяющее санкции. В данном случае банк сам решает, в каком объеме применять санкции, объявленные во всем Евросоюзе", - в среду, отвечая на вопросы журналистов перед заседанием правительства, сказала Г. Скайсте.

В целом министр подчеркивает, что не правительство Литвы, а сама Россия должна найти решения, как платить за услугу транзита.

"Поскольку оплачивать услуги должен субъект из России, в этом случае этому субъекту нужно искать способы, как оплатить услуги, оказываемые в Литве. Это их ответственность", - сказала она.

На вопрос, могут ли платежи за услуги транзита принимать другие банки, работающие в Евросоюзе, она еще раз повторила, что это не является ответственностью правительства Литвы.

"В мои обязанности не входит поиск способов оплаты оказываемых им услуг", - подчеркнула Г. Скайсте.

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