Литовская армия: в Неменчине будут проверять автомобили и пассажиров

ru.DELFI.lt

Foto: DELFI / Erikas Skardžius

Центр боевой подготовки ЛА им. генерала Адольфаса-Раманаускаса информирует, что с учетом сложившейся ситуации в соседних странах, возможно введение более высокого уровня бдительности. В таких случаях учения проводят 1-2 раза за квартал. Во время учений могут быть проблемы при поездке через территорию центра боевой подготовки, пишет madeinvilnius.lt.