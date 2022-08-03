Выяснилось, в каком районе столицы Литвы появится 19 радаров

ru.DELFI.lt

В этом году в Литве оборудуют 100 радаров, фиксирующих среднюю скорость на определенном отрезке. Такое решение не только заставит жителей соблюдать ПДД, но и повысить уровень безопасности на дорогах. Вильнюсский муниципалитет сообщает, что перемены ждут и в Старом городе Вильнюса, пишет madeinvilnius.lt.

Новые радары появятся в 19 местах Старого города. Такое решение связано с развитием проекта гармоничной мобильности в этой части города. "Вильнюсский муниципалитет оборудует систему контроля, будет измерятся средняя скорость", – сказала представитель муниципалитета Айрине Скистиме.

Так планируют снизит число нарушений ПДД и несчастных случаев в Старом городе. Несмотря на то, что после введения нового порядка движения в Старом городе столицы в 2020 г, число машин в этой части города снизилось, нарушения ПДД все еще фиксируются. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!