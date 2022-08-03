Подсчитаны последствия газового кризиса для Литвы: в худшем случае лишимся миллиарда

По словам экспертов, Литва напрямую не почувствует газовый кризис, последствия будут косвенными. Это значит, что если у главного партнера по экспорту Германии из-за нехватки газа остановится производство, то сначала это ощутят литовская промышленность и экспортеры. Полученный порталом Delfi анализ показал, что в худшем случае литовская промышленность в течение полугода лишится 936 млн. евро, а ВВП уменьшится на 2,5%.

Ранее в интервью на Delfi еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс сказал, что если Россия прекратит поставки газа Европе, то Литва ощутит это через экспортные рынки.

"Продукция нашей промышленности и экспорт очень зависят от рынка Германии. Если будет падение в промышленности Германии, то, конечно, это коснется и промышленности в Литве, производителей. Это, конечно же, скажется и на экономике страны", – сказал еврокомиссар.

То же самое показывает анализ газового кризиса в Европе, который получил портал Delfi. В нем указано, что из-за нехватки газа на рынках-партнерах Литвы возможно замедление литовского экспорта.



Германия – основной экспортный партнер Литвы (9,7%), в эту страну везут больше всего литовской продукции: в октябре 2021 г. – марте 2022 г. в Германию экспортировали продукцию на сумму 1199 млн. евро.

Больше всего в Германию везут литовской мебели (10%). В анализе рассматриваются данные за октябрь 2021 г. – март 2022 г., поскольку в эти месяцы прогнозируют самую большую нехватку газа из-за отопительного сезона. В анализе выделены страны, которые особенно остро ощутят нехватку газа, с ними Литва тестъно связана через экспорт: Австрия (1,1%), Чехия (1%), Италия (2,8%), Словакия (0,4%), Венгрия (0,7%).

По данным источников, в худшем случае, если в этих странах из-за нехватки газа остановится производство, потери литовского промышленного сектора за полгода составят 936 млн. евро.

Больше всего пострадают производители и экспортеры пластика (21%), древесины (20%), химическая промышленность (20%), машинная промышленность (15%), производство металлов (9%), пищевая промышленность (8%) и др.



Потери Германии в худшем случае охватят большую часть потерь – 595 млн. евро.

ВВП Литвы в результате сократится на 2,5%.

Вице-президент Литовской конфедерации промышленников Арунас Лауринайтис согласился, что замедление в экспорте Литвы возможны, но больше из-за ухудшения ситуации в Европе в целом.

"Литва больше экспортирует или является промежуточным звеном между производителями машин и заказчиками в Скандинавии и Германии. Если машиностроение и другие сферы ощутят ограничения в связи с нехваткой газа в Германии и Скандинавии, то, конечно, Литва может столкнуться со снижением объемов заказов, уменьшением экспорта. Но прямое воздействие прекращения поставок газа на Литве скажется минимально. Я вижу больше зависимости от общей экономической ситуации, т.е. если наметится замедление экономики, стагнация, то уменьшится экспорт. Виной ли тому газ – сомневаюсь", – сказал он.

Экономист Александр Изгородин не склонен драматизировать ситуацию. Он не верит в представленный худший прогноз – цифры логичны только в теории, а на практике нехватка газа в Европе принесет Литве не только проблемы, но и новые возможности.

"Отчасти газовый кризис и инфляция в Европе выгодны нашим экспортерам. Чем выше цены в Европе, тем больше западные компании будут искать возможности сделать товары дешевле.Литва в этом случае - идеальная страна, у нее есть терминал СПГ, мы можем обеспечить альтернативные поставки газа в том числе бизнесу. Кроме того, у нас сильная промышленность и экспорт. Поэтому газовый кризис в Европе может принести литовским производителям новые заказы. Все покажет время", – сказал Изгородин.

Он отметил и инертность литовской экономики, поэтому проблемы на экспортных рынках коснутся Литву не сразу, а через какое-то время.

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