Президент Литвы: пояснения Еврокомиссии по транзиту не ослабляют санкционную политику

Позволившие возобновить калининградский транзит пояснения Европейской комиссии (ЕК) не ослабляют санкционную политику Сообщества, заявил во вторник телеканалу CNN президент Литвы Гитанас Науседа.

"Я бы не сказал, что наша санкционная политика стала слабее из-за этого решения. Она была немного изменена с целью уточнения некоторых конкретных деталей движения товаров и услуг", - сказал глава государства в интервью.

Он подчеркнул, что Комиссия несет ответственность за одинаковое для всех толкование санкций, иначе "у нас было бы 27 политик их реализации".

"У нас должна быть одна политика", — сказал президент.

После того, как в июне вступили в силу ограничения Европейского союза (ЕС) в отношении России, Литва прекратила транзит подсанкционных товаров в Калининград. Официальные лица страны тогда заявили, что это было сделано на основании толкования Комиссии.

Кремль назвал эти ограничения блокадой Калининградской области и пригрозил ответными мерами, и в июле Еврокомиссия выпустила новые пояснения, разрешающие железнодорожный транзит. Он был возобновлен в конце июля.

В интервью CNN Науседа также заявил, что семи санкционных пакетов, введенных в настоящее время из-за войны в Украине, недостаточно для России, поэтому Сообщество должно принять "более решительные" меры.

"Прежде всего, по снижению зависимости от российских энергоресурсов", - сказал президент.

Российский энергетический гигант "Газпром" на прошлой неделе сократил поставки газа в Европу по газопроводу "Северный поток" до 33 млн кубометров в сутки. Это составляет примерно одну пятую пропускной способности трубопровода.

Страны ЕС обвиняют Россию в преднамеренном ограничении поставок из-за западных санкций.

В ответ на такие действия Кремля члены Сообщества согласовали план по сокращению потребления газа. Его цель — сэкономить газ перед зимой и подготовиться к возможным перебоям с поставками газа из России, которая постоянно использует энергоносители как оружие.

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