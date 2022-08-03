Глава МИД Литвы поддержал Пелоси: ее примеру должны последовать и другие защитники демократии

Реагируя на визит председателя Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис выразил надежду, что ее примеру вскоре последуют другие защитники свободы и демократии.

"Теперь спикер Н. Пелоси значительно шире открыла двери на Тайвань. Убежден, что скоро через них шагнут и другие защитники свободы и демократии", – написал он в твиттере.

Н. Пелоси, приземлившаяся во вторник вечером в Тайпее, заявила, что "солидарность Америки с 23 миллионами жителей Тайваня сегодня, когда мир должен выбирать между автократией и демократией, важнее, чем когда-либо раньше".

"Не можем стоять в стороне, когда КПК (Компартия Китая) продолжает грозить Тайваню и самой демократии", – цитируется Н. Пелоси в редакционной статье газеты Washington Post, появившейся через несколько минут после ее прибытия в Тайпей.

"В эту поездку отправляемся в такое время, когда миру надо выбирать между автократией и демократией. Россия ведет против Украины заранее обдуманную незаконную войну, в которой гибнут тысячи невинных людей, даже детей, и очень важно, чтобы Америка и наши союзники ясно показали, что никогда не уступим автократам".

"Поездкой на Тайвань мы уважаем свое обязательство демократии и еще раз подтверждаем, что свободы Тайваня – и всех демократических стран – должны уважаться", – сказала Н. Пелоси.

За несколько дней до визита Н. Пелоси Китай назвал его вмешательством во внутренние дела страны, угрозой территориальной целостности и даже пригрозил "точечными военными действиями".

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