За фотографии советских памятников в фейсбуке – штраф, но это еще не конец истории

Член горсовета Ширвинтского района Виргиниюс Сарпаускас получил штраф в размере 150 евро за то, что разместил в фейсбуке фотографии памятников с советской символикой (за демонстрацию советских символов). Представители полиции говорят, что это дело еще не рассмотрели, а предложение заплатить штраф не несет никаких юридических последствий.

После того как Россия напала на Украину, в Литве подняли вопрос советских памятников.

Одни памятники выкрасили в цвета украинского флага, другие демонтировали, а в Ширвинтос сложилась необычная ситуация.

СМИ сообщали, что с памятника сняли советские символы, перекрасили и вернули на место. Внимание на эту ситуацию обратил депутат Сарпаускас. Он сфотографировал памятники и поместил фото в фейсбуке.

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К фотографиям была приписка, в ней он рассказал, как вопрос советских памятников пытались решать в горсовете Ширвинтского района.

"Что люди увидели 28 апреля? Звезду внизу, молот и серп выкрасили в желтый цвет, а звезду вверху выкрасили в красный", – рассказал Сарпаускас.

В фейсбуке политик критиковал решение не убирать советские памятники. Несмотря на это, пост привлек внимание полиции.

Сарпаускас сказал Delfi, что 9 мая его вызвали в комиссариат. Его обвинили в демонстрации советских символов. Сарпаускас получил штраф в размере 150 евро. И это несмотря на то, что заметка была о необходимости сноса таких памятников.

Сарпаускас не собирается платить штраф и намерен обратиться в суд.

Представитель полиции Вильнюсского округа Юлия Самороковская заверила Delfi, что точка в этом деле еще не поставлена.

"Обращаем внимание, что это не влечет за собой никаких юридических последствий, пока дело не рассмотрели. На сегодняшний день точка в этом деле не поставлена, постановление не принято, окончательное решение примут при рассмотрении дела в Вильнюсском отделе административных правонарушений ГКП", – сказала она.

По ее словам, этот отдел рассматривает все дела, в связи с протоколами, составленными в разных отделениях ГКП округа.

Delfi интересовался, будут ли наказывать тех пользователей, которые делились заметкой Сарпаускаса в фейсбуке. Самороковская заверила, что действия этих людей не оценивались.

Она сказала, что указанные Сарпаускасом 150 евро, это предложение заплатить половину штрафа (действует в течение определенного времени, в данном случае до 13 августа). Если он не сделает этого до 13 августа, начнется рассмотрение дела.

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